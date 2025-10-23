Evasión fiscal en el agro: “Hay que atacarlo fuertemente porque provoca una competencia desleal”

El vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Daniel Asseff, analizó para Canal E el reciente encuentro entre el equipo económico y los representantes del sector agroindustrial, donde se abordaron temas como el combate a la evasión impositiva, la modernización laboral y la presión tributaria.

Según explicó Daniel Asseff, el Gobierno reafirmó la solidez de su programa económico. “Hablaron del superávit fiscal, de la baja de la inflación, de mantenerla a los niveles que la están manteniendo y en retroceso”, señaló. Además, aseguró que el equipo económico ratificó su compromiso de disciplina fiscal: “Hablan mucho del tema del ancla del superávit, que ellos lo van a mantener a rajatabla”.

A qué se debe el exceso de cobertura

Respecto a la coyuntura cambiaria, interpretó la actual demanda de dólares como un comportamiento precautorio antes de las elecciones. “El resguardo que se está tomando ahora por la gente es un seguro de riesgo por un tema político más que todo, más que por un problema económico”, sostuvo. Y añadió: “Están esperando las elecciones del domingo y, según ellos, va a tranquilizarse después del domingo en los próximos días”.

Uno de los principales temas abordados fue la evasión en el comercio de granos, un problema que la Bolsa de Cereales considera estructural. “La evasión fiscal para nosotros, como representante de todo el conjunto agropecuario, es algo que tenemos que atacar fuertemente porque provoca una competencia desleal”, afirmó Asseff. “Buscamos la transparencia de los mercados. Esto para nosotros es fundamental”, insistió.

Desde el agro se plantean intensificar la relación con el Estado

En ese sentido, la entidad propuso reactivar los mecanismos de cooperación con el Estado. “Entre las cosas que le ofrecimos hay muchos de los que son controles cruzados entre el sector público y privado”, explicó. “Nosotros lo hemos hecho con varios gobiernos desde la época de Menem hasta ahora, para eliminar este flagelo que es la evasión impositiva en el tema de granos”, mencionó.

El entrevistado subrayó que el Gobierno encontró “un ARCA que no tenía una innovación en tecnología hacía más de seis años”, pero destacó que los funcionarios aseguraron estar trabajando en esa modernización.

Otro de los puntos tratados fue el deterioro del SENASA. “Hay una preocupación muy grande porque está renunciando mucha gente por una cuestión salarial. Gente profesional que realmente es muy importante para poder controlar fronteras y la inocuidad de los alimentos”, advirtió.