Expectativa en el agro por rindes históricos: “Estamos viendo que los tres cultivos más importantes de Argentina funcionan muy bien”

El jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristian Russo, analizó en Canal E el presente de los principales cultivos argentinos y dejó definiciones contundentes sobre el trigo, el maíz, la soja y la amenaza de la chicharrita.

Cristian Russo calificó lo que ocurre con el trigo como un hecho excepcional: “Estamos hablando de uno de los valores históricos más bajos en trigo, pero por otro lado estamos teniendo una campaña histórica en rindes acá en la región núcleo”. Según explicó, el avance de cosecha del 40% ya muestra resultados inéditos: “Estamos hablando de un rinde de 60 quintales. Acá el máximo rinde es de 47. Estamos hablando de números sorprendentes”.

Los rindes del agro por encima de la expectativa

Asimismo, detalló que, aunque esperaba una mejora, los valores superaron todo pronóstico: “Yo pensé que íbamos a tener una subida y que íbamos a estar en los 55, pero 60 es realmente impresionante”. A nivel nacional, las estimaciones también se dispararon: “Se esperaron 20, ya estamos hablando de 24,5, y esto sigue, estamos por encima de la expectativa”.

Sin embargo, Russo advirtió que algunas zonas enfrentan pérdidas: “Estamos hablando de más de 200.000 hectáreas perdidas que no se van a cosechar en trigo”. Además, atribuyó el salto productivo a lluvias excepcionales: “Tuvimos unas lluvias que fueron espectaculares. El Atlántico ha estado muy caliente en todo este tiempo y hemos tenido los ingresos de humedad que han sido muy bien aprovechados”.

Presencia de lluvias inusual

Luego, manifestó que lo sorprendente fue la concentración de agua en meses poco habituales: “Julio con récord de lluvias, pero agosto fue infernal lo que llovió”. En zonas como la Región Núcleo, explicó: “De los 30 milímetros que tienen que llover en agosto, llovieron 190”.

El entrevistado comentó que el maíz también muestra un panorama muy alentador: “Estamos viendo que los tres cultivos más importantes de Argentina funcionan muy bien. El maíz está viendo muy bien la parte temprana”. Por otro lado, anticipó un horizonte superador: “Esta campaña de maíz tiene todo para superar los 65, 70 millones y tal vez más también”.

Sin embargo, expresó que la chicharrita sigue siendo un riesgo latente: “Se comió prácticamente 20% de la cosecha del maíz de hace dos años. Hay un poco de miedo”.