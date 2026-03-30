Segundo semestre: “Las empresas van a mantener su nivel de contratación y algunas plantean incrementarlo”

El máster en sociología, Raúl Lacaze, evaluó en Canal E que el mercado laboral argentino atraviesa un escenario heterogéneo de cara a 2026, con sectores dinámicos pero sin generación masiva de empleo, mientras las empresas esperan una mejora en el segundo semestre.

Según Raúl Lacaze, el comportamiento del empleo no será uniforme entre sectores. “Hay segmentos que se están desarrollando que quizás desde el punto de vista de la contratación y la generación de empleo no necesariamente son las que más empleo generan”, explicó.

Cómo impacta la caída del consumo en el movimiento del empleo

También señaló que el contexto económico influye en las decisiones empresariales: “Un poco de escasez en el consumo y demás hace que el movimiento, por lo menos en el empleo, sea parcial”.

Sin embargo, Lacaze destacó mejores expectativas hacia adelante: “Un segundo semestre que aspiran a que sea mejor y en el punto entre las empresas que van a mantener su nivel de contratación y algunas que plantean incrementarlo, hay como una mejor expectativa”.

La necesidad de una reforma laboral

Asimismo, consideró necesaria la modernización de las normas laborales. “Yo creo que la modernización laboral creo que era un tema necesario”, afirmó. En ese sentido, remarcó el impacto potencial en las PyMEs: “Hoy convengamos que las que mayormente generan empleo en este momento son las PyMEs”.

El entrevistado explicó que la incertidumbre regulatoria había frenado decisiones: “Si no se esperaba un poco cómo iban a ser las reglas de juego, era muy difícil que las empresas tomaran la decisión de incorporar mayor gente”.

A su vez, destacó que el crecimiento del empleo depende en gran medida del consumo interno. “La economía se mueve a partir de generar consumo dentro de la población”, sostuvo.