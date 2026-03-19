Exportación de arándanos: "Argentina hoy se convirtió en un país proveedor de lo que denominamos nichos de mercado"

El presidente de la Cámara Exportadora de Arándanos, Jorge Pazos, habló con Canal E y analizó el presente del sector en un contexto de fuerte crecimiento del consumo mundial, pero también de cambios estructurales que obligaron a reconvertir el modelo productivo argentino.

Según explicó Jorge Pazos, el auge del consumo es una tendencia sostenida: "Hay una demanda y un crecimiento exponencial en lo que se refiere al consumo de los berries en general y, en particular, del arándano". Este fenómeno responde, entre otros factores, a sus utilidades: "El arándano, a mi da cuenta, tal vez por sus propiedades antioxidantes, por su fácil forma de ingerirlo".

En dónde se ubica la producción de arándanos en Argentina

Asimismo, repasó la evolución del sector en Argentina, que tuvo un fuerte desarrollo inicial. "Quienes iniciamos algo más de 20 años con la producción, con un crecimiento sostenido, incrementamos superficie de hectáreas implantadas básicamente en tres zonas", planteó, sobre todo en Tucumán, el Litoral y Buenos Aires.

Sin embargo, el escenario cambió con la irrupción de nuevos actores internacionales: "Hace algo más de 10 años irrumpió Perú con la producción también de arándanos, convirtiéndose en el primer proveedor". En ese sentido, Pazos explicó que, "eso nos ha desplazado en buena medida ocupando lo que nosotros denominamos nuestras ventanas de producción".

Antes, el país tenía una ventaja estratégica. "Cuando teníamos disponible a nosotros, podíamos enviar al hemisferio norte, que no había producto", sostuvo, lo que generaba oportunidades comerciales significativas.

El sector tuvo que reinventarse en Argentina

Frente a este nuevo contexto, el entrevistado mencionó que el sector se vio obligado a reinventarse: "La necesidad obliga, y eso nos llevó a repensar el negocio y la actividad". Como resultado, Argentina pasó a enfocarse en segmentos específicos: "Argentina hoy se convirtió en un país proveedor de lo que denominamos nichos de mercado".

El cambio también implicó modificar la logística y el tipo de exportación: "Lo que antes era enviar grandes volúmenes con aviones cargueros, hoy por hoy podemos decir que eso no ha vuelto a ocurrir".