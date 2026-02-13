Ezequiel Vega sobre la inflación de Estados Unidos: “Es un buen indicador para los países emergentes como Argentina”

La inflación de Estados Unidos volvió a desacelerarse y marcó 2,4% interanual en enero, con un IPC Núcleo en mínimos desde 2021. Para el economista Ezequiel Vega, el dato no solo es relevante para la economía norteamericana, sino también para Wall Street y los países emergentes.

“Uno de los rubros que más bajó, sobre todo a nivel mensual, fue la vivienda, que era uno de los sectores que venía empujando el IPC arriba en Estados Unidos”, explicó. El economista subrayó que se trata del registro más bajo desde 2021 y que todavía se ubica apenas 0,4% por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Según detalló, la desaceleración inflacionaria se combinó con una mejora en el mercado laboral: “Bajó el desempleo del 4,4% al 4,3%, un 0,1%. Eso es un buen indicador”, señaló. Para Vega, la incertidumbre previa estaba centrada en el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump y en la tensión con la Reserva Federal que conduce Jerome Powell.

Más recortes de tasas y reacción de Wall Street

Los buenos datos ya impactaron en los mercados. Vega destacó que hubo rebote en los principales índices tras ruedas de fuerte volatilidad: “La proyección es que, en vez de dos recortes para este año, haya tres recortes de la tasa de interés”, afirmó.

En ese escenario cobra protagonismo Kevin Walsh, elegido para asumir la FED en mayo. “Su experiencia como funcionario de la FED nos da a pensar que va a tomar medidas más prudenciales en relación a lo que tal vez espera Donald Trump”, analizó Vega.

Aunque el expresidente busca recortes más agresivos, el economista cree que Walsh podría moderar esa expectativa.

Un eventual tercer recorte abarataría el crédito en Estados Unidos, tanto para consumo como para vivienda, y podría impulsar un mayor apetito por riesgo en mercados emergentes.

Impacto en Argentina y el dólar

Para Argentina, un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos puede ser una oportunidad. “Es un buen indicador que se baje la tasa de interés de Estados Unidos para los países emergentes como Argentina”, sostuvo.

Vega explicó que el menor rendimiento en EE.UU. podría generar mayor demanda de bonos soberanos argentinos, especialmente si el riesgo país perfora los 400 puntos básicos. Además, mencionó el interés inversor reflejado en la Argentina Week en Nueva York y la posibilidad de emitir deuda al 7,5% en dólares.

En cuanto al dólar, advirtió que dentro del gobierno estadounidense hay posturas divididas entre fortalecer la moneda o permitir su debilitamiento para ganar competitividad exportadora. Mientras tanto, en el plano local, destacó factores que sostienen la calma cambiaria: “Las compras del Banco Central vienen acumulando reservas por casi 2.000 millones de dólares en todo lo que va de este 2026”.

A eso se suman emisiones de deuda corporativa por más de 7.000 millones de dólares y colocaciones provinciales. Sin embargo, reconoció tensiones sectoriales: “Tal vez un tipo de cambio más alto ayude a todos estos sectores, pero es algo que el gobierno no quiere negociar”, concluyó, en referencia al equilibrio entre competitividad e inflación.

