Federico Glustein: “El esquema cambiario va a tener que sufrir algún tipo de modificación”

En diálogo con Canal E, el economista, Federico Glustein, analizó la inflación de septiembre, la dinámica del dólar y las perspectivas económicas de cara a las elecciones.

Inflación de septiembre: leve pero sostenida

La inflación del mes de septiembre volvería a ubicarse en niveles moderados, según explicó el economista Glustein, aunque con varios factores que presionan al alza.

“Lo más probable es que se sitúe por encima de los dos puntos, entre un 2 y un 2,3 por ciento”, estimó el especialista, quien además detalló que “hubo un alza considerable en frutas, aceite, lácteos y huevos”, sumado a subas estacionales en servicios como medicina prepaga, telefonía y combustibles.

Otro elemento clave, explicó, es el efecto rezagado de los aumentos mayoristas del mes anterior: “La inflación mayorista de agosto dio 3,1% y eso va a tener repercusión en septiembre”, señaló.

El impacto del dólar también está presente, aunque de forma contenida: “El pass-through no se había mostrado hasta ahora, pero algunos bienes que subieron fuerte por estar atados al dólar van a tener repercusión”, agregó.

Dólar, retenciones y el escenario post electoral

Respecto a la estabilidad del tipo de cambio, Glustein advirtió sobre una presión latente que podría manifestarse en los próximos meses: “Sin lugar a duda, la movilidad del dólar de las últimas semanas va a tener impacto en septiembre, octubre y noviembre”, afirmó.

A esto se suma el efecto de la liberación de retenciones, que aunque fue breve, “impactó en el precio local de granos, aceites y harinas”, encareciendo productos en el mercado interno.

De cara a fin de año, el economista sostuvo que la inflación núcleo —que excluye los factores estacionales— “va a seguir en 1,6 a 2 puntos y creo yo que se va a quedar ahí”. No obstante, advirtió sobre el efecto estacional en la canasta: “La carne y los lácteos suben siempre a fin de año, y eso va a pesar”, indicó.

Mirando más allá de las elecciones, Glustein planteó un panorama complejo para el esquema cambiario: “El esquema cambiario va a tener que sufrir algún tipo de modificación”, anticipó, y profundizó: “Si uno amplía demasiado genera una expectativa devaluatoria que podría llevar al dólar de 1.400 a 1.600 en un salto repentino”.

Además, señaló que el Banco Central vendió más de mil millones de dólares para mantener el dólar dentro de las bandas actuales, y que esto no es sostenible sin apoyo externo: “Tiene que haber una flotación libre, pero no se puede dejar una suba del 10% en un día porque tiene efecto en precios, expectativas y tasas”, advirtió.

Finalmente, Glustein resumió el delicado equilibrio que deberá gestionar el Gobierno: “Está ese fino equilibrio que el Gobierno tiene que empezar a contabilizar cuando se dé esta variación del tipo de cambio”.

