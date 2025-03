Federico Glustein: "El mercado esperaba más precisiones sobre el acuerdo con el FMI"

El economista Federico Glustein analizó en Canal E la reacción del mercado tras el anuncio del Ministro de Economía sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el especialista, la respuesta fue mixta debido a la falta de detalles clave sobre los términos del acuerdo, el monto exacto y, especialmente, el esquema del tipo de cambio.

Un anuncio con impacto moderado

Glustein explicó que el mercado esperaba información más concreta sobre la política cambiaria que adoptará el Gobierno. "Hoy tenemos un crawling peg del 1%, algo que el FMI no suele avalar porque busca un esquema de flotación administrada", sostuvo.

Ante la ausencia de precisiones, los bonos en pesos registraron caídas, mientras que los bonos en dólares tuvieron un desempeño mixto. "Los mercados esperaban un anuncio más contundente, ya que desde enero se habla de este acuerdo y aún no hay definiciones claras", agregó.

Incertidumbre y volatilidad en el corto plazo

El economista advirtió que la volatilidad continuará debido a la falta de certezas sobre el flujo de divisas y la estrategia de política económica. "Las reservas negativas rondan los 7.000 millones de dólares, y aunque la economía muestra signos de crecimiento, la necesidad de divisas es crucial para sostener la actividad", explicó.

Además, destacó que el mercado sigue buscando seguridad en activos dolarizados debido a la incertidumbre cambiaria. No obstante, subrayó que la última licitación de deuda tuvo buenos resultados, lo que indica cierto respaldo a la política del presidente Javier Milei.

La reticencia del agro a liquidar exportaciones

Uno de los factores que impactan en la economía es la postura del sector agroexportador, que ha demorado la liquidación de divisas. "El campo está expectante ante posibles cambios en la política cambiaria. El dólar blend obliga a liquidar el 25% en el contado con liquidación, pero los productores podrían estar esperando una devaluación para obtener un mejor precio por sus exportaciones", analizó.

Según Glustein, la incertidumbre sobre la continuidad del dólar blend y la reducción de retenciones también influye en la decisión del sector agropecuario. "Si la política cambiaria sigue sin definirse hasta junio o julio, se podría perder la oportunidad de aprovechar una baja de retenciones", advirtió.

¿Qué pasará con la economía real?

En cuanto a la economía doméstica, el economista señaló que algunos sectores aún no muestran signos de recuperación. "Las pymes industriales están sufriendo la apertura económica y el tipo de cambio atrasado, lo que afecta la generación de empleo", afirmó.

Por otro lado, el consumo todavía no se ha recuperado completamente, en parte porque ciertos sectores informales y estatales no han logrado recomponer ingresos al ritmo de la inflación. "Si las paritarias no logran imponerse a la inflación, la reactivación del consumo será más lenta", puntualizó.

Finalmente, Glustein proyectó que el consumo podría repuntar más cerca de las elecciones por un efecto de mayor confianza y liquidez en el mercado, aunque advirtió que este fenómeno no necesariamente significará una recuperación sostenida de todos los sectores.