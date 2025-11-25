Federico Glustein: “Lo que está pasando con el dólar y el riesgo país es principalmente por factores externos”

En diálogo con Canal E, el economista Federico Glustein evaluó el impacto de la incertidumbre internacional sobre el riesgo país argentino y trazó escenarios para el dólar, los vencimientos de deuda y el presupuesto 2026.

La reacción del mercado y la dependencia de factores externos

Para Glustein, la reciente suba del riesgo país obedece esencialmente a shocks internacionales. “Lo que está pasando tanto con el dólar como con el riesgo país es principalmente por factores externos”, afirmó.

Recordó que las declaraciones de Donald Trump sobre la política inflacionaria de Scott Bessent generaron dudas porque “Bessent hoy día es el principal sustento de la estabilidad macroeconómica argentina” debido a los compromisos de financiamiento que permitirían afrontar los pagos del año próximo.

La falta de confirmación de Bessent al frente del Tesoro estadounidense resintió la confianza del mercado: “Empiezan las dudas sobre si van a llegar los 20.000 o 40.000 millones y cómo vamos a transitar esta etapa”, explicó el economista.

Bandas cambiarias, turismo y obligaciones externas

Consultado sobre la permanencia dentro del sistema de bandas, sostuvo que se mantendrá más allá de fin de año: “Yo creo que inclusive va a estar más del fin de año”, debido a la combinación de turismo emisor, escasez de divisas y compromisos con el FMI y acreedores.

Glustein remarcó que liberar el tipo de cambio en este contexto sería riesgoso: “Si cambiás antes de marzo vamos a tener problemas bastante importantes”, advirtió.

Para los vencimientos de 2025, el economista prevé que el Gobierno acudirá al financiamiento internacional si el riesgo país baja de 600 puntos. “Si sigue Bessent, va a tener a ese prestamista de última instancia que le va a permitir conseguir los dólares para pagar”, señaló. Paralelamente, espera compras graduales de divisas con recursos del superávit fiscal.

Prioridades del Presupuesto 2026 y perspectivas de crecimiento

Sobre el Presupuesto 2026, analizó dos ejes centrales: superávit fiscal y reducción de costos estructurales. Las reformas laboral y fiscal, aunque no formen parte estricta del presupuesto, serán complementarias. Asimismo, observó que las obras públicas para provincias demandarán nuevos recursos y que el Gobierno intentará “mantener a raya las jubilaciones, las pensiones y el gasto social” ante la falta de crecimiento sostenido.

Respecto al nivel de actividad, el especialista planteó que aún no se ve un proceso expansivo firme: “El crecimiento sostenido de la Argentina todavía no está”, advirtió, citando la fragilidad de la industria, especialmente en ramas textiles, tecnológicas y de calzado.

Aunque sectores como Vaca Muerta, minería y agro podrían traccionar, no alcanzan por sí solos. Según Glustein, “Si lográs crecer cuatro o cinco meses consecutivos, para mitad del año que viene lo vamos a poder visualizar, pero no lo veo tan posible”.

