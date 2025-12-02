Federico Glustein sobre la demanda de pesos: “Enero va a ser más complicado que diciembre”

El economista, Federico Glustein, en diálogo con Canal E, analizó cómo se comportará la demanda de pesos y dólares en el tramo final del año y durante la temporada alta. Con un tipo de cambio apreciado y un consumo todavía frágil, advirtió que, “enero va a ser más complicado que diciembre”.

Según Federico Glustein, el mes comenzó con una dinámica clara: “Lo que empezamos a ver hacia fines de noviembre es una demanda de pesos sostenida sobre todo por personas jurídicas”. También explicó que muchas empresas requieren liquidez para afrontar el pago del medio aguinaldo y, gracias a regulaciones que relajaron los encajes bancarios, pueden buscar adelantos en pesos para evitar vender dólares propios.

Las empresas decidieron resguardar los dólares

En ese sentido, destacó: “Muchas empresas deciden no venderlo y por ahí pagar una pequeña tasa para poder hacerse esos pesos en lugar de vender los dólares”.

Al mismo tiempo, Glustein señaló que las familias sí utilizan dólares que tenían guardados para afrontar gastos estacionales: “Las familias, a sabiendas de que no tienen otro recurso, venden los dólares que se hacen de pesos, o a lo sumo utilizan los dólares para turismo emisor”.

Se aproxima la demanda del turismo

Por otro lado, remarcó que el turismo es una parte esencial de la demanda estacional de divisas. “Se va a empezar a acercar el momento donde sí se va a notar la venta de dólares, pero también como contrapeso tenemos la demanda de dólares para turismo que creo yo que va a ser bastante equilibrada la venta y la compra de dólares”.

A diferencia de otros países, el entrevistado recordó que la temporada argentina dura varios meses: “Nos vamos en enero, nos vamos en febrero, parte de la demanda de divisas emisoras está en el periodo de carnaval también”.

Según estimó, octubre mostró un récord de 9.000 millones de dólares en demanda turística, cifra que “se iría a fines de año a 12 mil millones de dólares”, y que podría sumar “1.300.400 millones de dólares más” en enero.