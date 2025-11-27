Federico González apuntó contra la situación del peronismo: “El peor partido, la peor decisión, es no hacer nada”

El analista político, Federico González, en contacto con Canal E, se refirió al rearmado del peronismo en medio de la reunión de cinco gobernadores que buscan reposicionar al espacio.

“A mí me parece que hay que actuar, no hay que dilatar los problemas”, afirmó Federico González. Según desarrolló, el peronismo “así va a la derrota” si no toma decisiones rápidas y concretas. “Todo lo que sea acción, yo creo que está bien”, agregó.

Cuáles son las provincias que buscan un rearmado del peronismo

Sobre quiénes impulsan este intento, mencionó que, “las provincias del norte, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y la otra creo que es Neuquén”, y destacó que los intereses del norte son “una agenda común”.

Las provincias del NOA, dijo González, “viven mitad en el siglo XX, mitad en el siglo XIX, con alguna pizca del siglo XXI”, mientras que Neuquén, por petróleo y turismo, “es una provincia aparte”. Aun así, consideró válido el intento: “No importa si Provincias Unidas no salió bien, la segunda vez por ahí te sale mejor. Vale intentarlo”.

Críticas al manejo de Cristina Kirchner y Axel Kicllof

También se refirió sobre la situación interna del peronismo: “El peor partido, la peor decisión, es no hacer nada. Es la inacción y es quedarse en el eterno dilema de ser o no ser”. Sobre la misma línea, dijo que ese dilema lo encarnan Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes definió como una dupla que “arrastra a muchos”. La salida, afirmó, es “oponiendo una fuerza que sea superior a esa dicotomía”.

El entrevistado utilizó metáforas deportivas para explicar el momento político del peronismo y aseguró que debe esperar errores del oficialismo, pero al mismo tiempo moverse: “Mientras espera que el otro se equivoque, tiene que actuar”.