Fernanda Cornejo: “El caso Uribe reaviva el debate sobre judicialización política”

En diálogo con Canal E, la analista internacional Fernanda Cornejo explicó que la justicia colombiana revocó la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe, expresidente del país, quien continúa apelando a su condena de 12 años por fraude procesal y soborno. La especialista señaló que la medida “ha impactado fuertemente la opinión pública y política”, despertando tanto celebraciones como denuncias de impunidad.

Según detalló, el caso se originó cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por fraude procesal y soborno, pero las pruebas terminaron apuntando contra el propio exmandatario. “Hubo un giro muy importante en el relato”, puntualizó Cornejo, remarcando que la apelación no busca revocar completamente la condena, sino anular la prisión domiciliaria.

Contexto y comparaciones internacionales

Cornejo advirtió que este tipo de situaciones no es nuevo en la región ni en el mundo. “Es interesante el giro retórico, porque antes eran las figuras progresistas las que denunciaban el lawfare, y ahora lo hacen también referentes de derecha como Donald Trump”, señaló.

La analista destacó que incluso líderes como Mauricio Macri y Jair Bolsonaro salieron a respaldar públicamente a Uribe, mientras que en Estados Unidos un senador republicano calificó la decisión como “una victoria para la democracia”.

Sobre el sistema judicial colombiano, explicó que si bien no se acusa de estar dominado por un color político, sí existe una tendencia a iniciar juicios con un sesgo político que luego puede ser corregido en el desarrollo de las investigaciones.

El silencio de Gustavo Petro

En cuanto a la reacción del actual presidente colombiano, Cornejo indicó que Gustavo Petro “hasta el momento no se había referido” a la decisión. Recordó, sin embargo, que el mandatario ha sido un fuerte adversario político de Uribe y que en reiteradas ocasiones condenó sus acciones en el pasado.