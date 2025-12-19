Fernanda Laiún: “No es la gran reforma tributaria que se estaba esperando”

En diálogo con Canal E, Fernanda Laiún, tributarista, explicó que los cambios fiscales incluidos en la reforma laboral apuntan a incentivar la inversión de las pequeñas y medianas empresas.

Aunque la reforma tributaria integral todavía no llegó al Congreso, el proyecto de reforma laboral incluye un capítulo fiscal acotado que introduce incentivos concretos para la inversión. Así lo explicó la entrevistada, quien detalló que “en el proyecto que se está tratando en el Congreso hay unos artículos, no más de 10 o 15, que tratan algunos temas de reforma tributaria”.

La especialista aclaró que no se trata de la reforma impositiva profunda que el sector productivo viene reclamando desde hace años. “No es la gran reforma tributaria que se estaba esperando”, señaló, aunque remarcó que sí contiene herramientas relevantes para las pymes. En ese sentido, sostuvo que “esta reforma apunta sobre todo a crear un régimen de incentivo para la inversión de la pequeña y mediana empresa”, con un esquema similar al RIGI, pero adaptado a otro segmento de la economía.

Entre los beneficios incluidos, Laiún destacó la posibilidad de computar como gasto el total de determinadas inversiones. “Se permite tomar como gasto el 100% de lo que se invierte en maquinaria o en ampliación de la capacidad productiva”, explicó. Además, subrayó una medida clave para el flujo financiero: “Se anticipa la devolución del IVA cuando la recuperación del saldo demora más de tres meses”.

Incentivos productivos y límites fiscales actuales

Según Laiún, el Gobierno priorizó avanzar con estos incentivos dentro de la reforma laboral para dar señales claras al sector privado. “La reforma laboral se plantea como muy necesaria para marcar un rumbo de negocios y de crecimiento”, afirmó, y explicó que la cuestión impositiva de fondo quedó postergada por razones fiscales.

La tributarista fue clara al analizar el contexto macroeconómico: “Cualquier cambio tributario va a modificar la recaudación, y hoy la recaudación se cuenta peso a peso”. En ese marco, sostuvo que el Estado no cuenta con un margen amplio para resignar ingresos. “No es que nos sobre un 5%, un 7% o un 10% de recaudación”, enfatizó.

Cuándo podría llegar la reforma tributaria integral

Laiún consideró que la reforma tributaria estructural llegará más adelante, si se cumplen determinadas condiciones económicas. “Entendemos que esto va a venir cuando el gobierno se asegure que sigue la senda de crecimiento”, explicó. Entre los factores clave mencionó las proyecciones oficiales: “La ley de presupuesto estima una inflación del 10,5% para 2026 y un dólar dentro de la banda prevista”.

También destacó la importancia del sector agroexportador: “Si los precios de los granos son buenos y se concreta la liquidación de divisas en marzo o abril, eso va a abrir el camino a la reforma tributaria importante que se está esperando”, concluyó.

