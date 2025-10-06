Fernando Álvarez de Celis: "Tenemos un muy buen año en créditos, pero hoy hay una parálisis"

En diálogo con Canal E, Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, analizó el mercado crediticio e inmobiliario argentino, marcando una fuerte desaceleración en los créditos hipotecarios y una transformación profunda en los hábitos habitacionales del país.

Créditos hipotecarios: crecimiento histórico y freno reciente

"Durante 2024 se otorgaron 11.000 créditos y en 2025 ya van más de 26.000, lo cual es una buena noticia", destacó Álvarez de Celis sobre el repunte que tuvo el mercado tras la reapertura de líneas hipotecarias por parte de bancos públicos y privados.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco. "Hubo una fuerte desaceleración: los bancos aumentaron tasas o suspendieron operaciones", explicó, y agregó que incluso las entidades públicas como Banco Nación o Ciudad endurecieron condiciones, solicitando nuevas garantías o pausando los créditos. "Tenemos un muy buen año en términos históricos, pero a la vez una parálisis que se está dando en el último tiempo", subrayó.

Respecto a quiénes pueden hoy acceder a estos créditos, el panorama es restrictivo: "Tenés que poner el 20% del valor de una propiedad como entrada y tener un ingreso familiar de no menos de 4 millones de pesos", detalló. Para una propiedad de 100.000 dólares, eso implica contar con 20.000 dólares ahorrados y sueldos promedio de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, dependiendo del banco.

Cambio social: más gente vive sola, pero con grandes costos

La Fundación Tejido Urbano también estudió las nuevas dinámicas sociales vinculadas a la vivienda. "Uno de cada cuatro hogares en Argentina está compuesto por personas que viven solas", alertó Álvarez de Celis. En Buenos Aires, ese número asciende al 40%.

"Se vive más tiempo, hay más personas mayores solas, más jóvenes que se emancipan, y un nuevo fenómeno: gente activa de mediana edad que vive sola", analizó, y lo vinculó a separaciones, divorcios y nuevos estilos de vida.

Pero vivir solo en Argentina tiene un alto precio. "El 15% de los adultos mayores alquila en la Ciudad de Buenos Aires y el 95% necesita ayuda familiar para hacerlo", señaló. La mayoría no se muda con sus hijos, lo cual refleja una cuestión cultural además de económica.

"Vivir solo puede representar hasta el 40% del ingreso mensual de una persona", concluyó, remarcando que el fenómeno habitacional argentino no puede analizarse solo desde lo económico: “también es un tema cultural de cómo compartimos la vida”.