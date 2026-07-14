Fernando Savore analizó la pérdida del poder adquisitivo: "Los precios siempre le ganan al sueldo"

Aunque el ritmo de la inflación se moderó respecto de meses anteriores, Fernando Savore advirtió que los aumentos de precios continúan impactando en el consumo cotidiano. "Los aumentos continúan. Esta es la realidad", afirmó, y explicó que los incrementos mensuales se acumulan mientras los salarios quedan rezagados. "Todos los productos en la alza de precios, que puede ser poquita, siempre le ganan al sueldo", sostuvo.

El dirigente señaló que rubros como lácteos, harinas, galletitas y aceites siguen registrando subas permanentes, lo que deteriora el poder de compra. "El trabajador no llega a fin de mes. El 20 es fin de mes", resumió al describir la situación de muchas familias.

Consumo, resignación y pérdida del poder adquisitivo

Savore consideró que la sociedad se fue adaptando a un escenario de menores posibilidades económicas. "Los argentinos vamos naturalizando cosas que ya no podemos hacer", expresó, al recordar que muchas familias redujeron vacaciones, consumos y gastos cotidianos.

También puso como ejemplo el fuerte incremento del precio de las garrafas. "Hace 40 o 50 días una garrafa costaba 15 mil pesos y hoy cuesta entre 25 y 30 mil", indicó, y remarcó que ese aumento afecta especialmente a quienes dependen de ese recurso para cocinar o calefaccionarse.

Si bien reconoció una leve recuperación del consumo tras la fuerte caída registrada a comienzos de año, advirtió que la mejora todavía resulta insuficiente. "Vamos recuperando, pero no es tan fácil recuperarse de cuando uno cae un quinto subsuelo", explicó.

Segundas marcas, fiado y nuevos hábitos de compra

El vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros destacó el crecimiento de las pymes y las segundas marcas dentro de los comercios de cercanía. Según explicó, muchos consumidores reemplazan primeras marcas por productos de calidad similar pero con precios considerablemente menores.

Además, señaló que los almacenes continúan sosteniendo el fiado para clientes habituales, aunque con límites prudentes. "Nunca le vamos a negar un fiado al cliente que nos da de comer todo el año", aseguró, pero aclaró que los comerciantes deben cuidar su propia sustentabilidad.

Respecto de las plataformas digitales y las billeteras virtuales, sostuvo que los pequeños comercios buscan competir incorporando ventas online y promociones propias. Incluso destacó que muchos negocios ofrecen descuentos por pagos en efectivo para evitar costos financieros. "Si usted gasta 30 mil pesos o más y me paga con billete físico, automáticamente le hago un 10% de descuento", concluyó.