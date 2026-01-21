Fernando Vilella sobre el acuerdo Mercosur-UE: “Si hubiera sido hace 25 años, las ventajas hubieran sido mucho mayores”

El ex secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, pasó por Canal E y se refirió al escenario internacional marcado por la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, el cierre definitivo del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate inconcluso en torno a la ley de semillas.

Sobre la expectativa por el discurso presidencial en Davos, Fernando Vilella recordó que, “el año pasado hizo un discurso que no tuvo que ver con cuestiones económicas, también fueron ideológicas, que tuvo un impacto que entiendo que no fue demasiado positivo para la imagen del Presidente”.

Tensión a nivel mundial

En ese marco, señaló que el contexto global es hoy más complejo: “Hay un mundo muy convulsionado, hay amenazas de tránsito a Groenlandia, hay cuestiones que tienen que ver con la relación de Europa con Rusia, una serie de políticas que están muy movidas en estos últimos tiempos”.

En cuanto a la estrategia internacional del Gobierno, Vilella sostuvo que, “el presidente Milei va a hacer un alineamiento incondicional con el presidente de los Estados Unidos”, y planteó la necesidad de equilibrio diplomático frente a los nuevos acuerdos: “Habrá que ver cómo se encuentra un medio de no ofender a los nuevos socios comerciales y el acuerdo con los Estados Unidos, que también está pendiente”.

La llegada tarde del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

A su vez, valoró la firma del acuerdo con la Unión Europea, aunque advirtió que llega con demora. “Este acuerdo llega después de 25 años de negociación. Si hubiera sido hecho hace 25 años, seguramente las ventajas hubieran sido mucho mayores”, explicó. En términos de peso económico, precisó que, “en aquel momento, puesto en números, la Unión Europea representaba más o menos la cuarta parte del PBI mundial, hoy es menos de la mitad de eso”.

Aún así, el entrevistado destacó su importancia estratégica: “Qué bueno que se haya afirmado que Argentina, junto con el Mercosur, es una de las regiones del mundo más aisladas, con menos acuerdos, con menos comercio internacional”. En ese sentido, remarcó el retroceso argentino en el comercio global: “Cada chileno exporta tres veces más que los argentinos y cada uruguayo el doble que los argentinos”.

Respecto del potencial del acuerdo, subrayó que Europa puede ser una plataforma hacia otros mercados: “No a los europeos, sino a los asiáticos, a los árabes, a los africanos, etc. Esa es mi visión”.