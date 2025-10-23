El economista, Orlando Ferreres, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario económico y político en la recta final de la campaña electoral, marcado por la volatilidad del dólar y la expectativa sobre los resultados.

“Depende mucho del resultado de las elecciones, pero suponiendo lo que va a dar, yo creo que el tipo de cambio, por lo que dijo Caputo, no variaría mucho sobre lo que está hoy”, afirmó Orlando Ferreres. También explicó que el dólar se mantiene “sobre la banda vendedora por cerca, ayudada por el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central a veces”, aunque “todo el mundo considera que el tipo de cambio está atrasado”.

Cuál sería un posible dólar de equilibrio

Asimismo, precisó que, “nuestra paridad teórica de equilibrio nos da $1.680 por dólar”, pero advirtió que, “hay que considerar la inflación que eso generaría en productos que no se producen localmente”. En ese sentido, señaló: “La tasa de interés también es una gran cuestión, si va a seguir bajando, hasta dónde, cómo se hace un país organizado con tasas de interés que estén cercanas a la inflación”.

Por otro lado, Ferreres planteó: “Un tipo de cambio más alto ayudaría mucho a las inversiones que están esperando a ver qué pasa el lunes 27”. Sin embargo, reconoció que, “la inversión bruta interna fija es apenas el 13,6% del producto, un número que no cubre ni la amortización”.

“Esa amortización la vemos hasta en las rutas con los pozos que a veces encontramos, esa es la amortización de la ruta y hay que ir reponiéndola”, explicó. Y agregó: “Va a ser un día bastante incierto, pero esperemos que no sea para mal”.

Sobre cobertura en dólares

Respecto al comportamiento del dólar en los próximos días, el economista sostuvo que, “la gente tiene muchos dólares y en los últimos tiempos ha comprado muchos dólares”, impulsada por “la expectativa de que el tipo de cambio se podía devaluar”.

No obstante, consideró que, “si logra buen resultado en las elecciones y todo se tranquiliza, la tasa de interés baja, la inflación no sube, yo creo que estaremos en condiciones macroeconómicas de poder ver un nuevo resultado”.