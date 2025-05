Fiscella: "Todos los gobiernos aplican la misma trampa electoral: atraso cambiario"

En diálogo con Canal E, el economista Federico Fiscella evaluó el impacto de las nuevas políticas económicas, su efecto inmediato en la cotización del dólar y las serias implicancias estructurales que podrían acarrear.

Un dólar que baja, pero sin sustento

"La baja fue muy moderada. Todavía en la medida no se ve que tenga un impacto", explicó el economista al referirse al descenso reciente del dólar mayorista. Si bien el Gobierno celebra la caída de más de 10 pesos en la cotización, para Fiscella, el verdadero desafío es estructural: "Este esquema económico que se está planteando funciona si hay financiamiento, si hay crédito. Si no hay crédito, no funciona".

Desde su perspectiva, la medida busca captar una porción de los 270.000 millones de dólares que circulan fuera del sistema. "Es una invitación masiva en una medida audaz, muy audaz", señaló, aunque aclaró que su efecto sería meramente transitorio, destinado a cerrar el año de manera electoralmente favorable.

Medidas cortoplacistas, riesgos a largo plazo

Para Fiscella, lo que se busca es sostener una apariencia de estabilidad hasta octubre. "Está bien planteado, por eso digo una medida audaz. Pero lo económico está subordinado al objetivo de ganar la elección". Esto, advierte, se traduce en un descuido de variables críticas como el empleo y la producción.

"La desinflación hecha tan rápido y de manera tan poco programada lo que te genera también es destrucción del aparato productivo", alertó. El economista subrayó que muchas estructuras productivas se ven forzadas a cerrar, ya que no pueden adaptarse a la velocidad del ajuste.

La informalidad y los incentivos perversos

Fiscella también abordó el impacto de las medidas sobre la economía informal. En su opinión, lejos de combatirla, podrían incluso incentivarla. "¿Qué incentivo tiene una persona incluso para decir que le facturen? Si te pueden transferir plata y nadie investiga nada", reflexionó.

Según su análisis, los nuevos huecos legales permiten operaciones sin control, facilitando maniobras de evasión: "Podría tranquilamente ser monotributista categoría A, comprarme un auto de alta gama y que nadie me diga nada". En este contexto, cuestiona la eficacia del esquema para fomentar el blanqueo de capitales y el control fiscal.

Tierra del Fuego y el falso dilema del desarrollo

Consultado sobre el debate en torno a la reconversión industrial en Tierra del Fuego, Fiscella criticó la falta de realismo en las propuestas oficiales. "La reconversión de ese trabajador de la industria tecnológica a volverse minero no sucede de manera inmediata como plantean los modelos teóricos", opinó. Remarcó que, aunque las medidas pueden tener un efecto positivo en el corto plazo, el daño estructural será inevitable si no se planifica una transición inclusiva y gradual.

Un déjà vu económico-electoral

Fiscella ve en este plan económico una repetición de viejas estrategias electorales: "El único objetivo que veo es que quieren mantener el dólar bajo durante este año para ganar la elección". Asegura que esta lógica ya se ha aplicado en ciclos anteriores, independientemente del signo político del Gobierno de turno.

"Todos los años electorales de presidencias que han ganado han ejecutado la misma trampa, el atraso cambiario", sostuvo. Este patrón, señaló, culmina en crisis pos-electorales, incubando problemas que estallan apenas pasado el calendario político.

Para finalizar, Fiscella agregó:"Argentina siempre pegando volantazos de una punta a la otra, sin darse cuenta que se hace daño".