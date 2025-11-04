El senador nacional por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni, pasó por Canal E y aseguró que Argentina atraviesa una etapa de estabilidad inédita en años y analizó el rumbo económico, la política cambiaria, el impacto en el agro y las reformas que se avecinan.

“No creo que sea un contexto volátil, creo que estamos frente a una estabilidad no vista en la Argentina hace muchísimos años, producto de lo que ha votado la gente”, afirmó Francisco Paoltroni. Según explicó, el esfuerzo social y fiscal de los últimos dos años permitió “tener superávit fiscal y comercial”, lo que sienta “los cimientos para el crecimiento económico”.

La posibilidad de volver a los mercados internacionales y la necesidad de reformas

Asimismo, sostuvo que, “se rectifica el rumbo y esto lo que genera es una muy fuerte expectativa”, ya que el país podrá “volver a los mercados de crédito internacional” y continuar bajando la inflación. “Ahora sí, avanzando con las reformas profundas que se necesitan desde hace mucho tiempo”, agregó, para subrayar que el foco debe estar en “darle herramientas a las PyMEs, a los generadores de empleo, para que se produzca el crecimiento económico tan necesario”.

Respecto al enfriamiento de la economía, Paoltroni explicó: “El Gobierno tuvo que salir a enfriar la economía, porque frente a un escenario electoral la Argentina siempre entra en desestabilizaciones”. Y apuntó al kirchnerismo como “los especialistas en desestabilizar, con un manual de hace muchos años”. Sin embargo, planteó que, “superada esta etapa, el Gobierno ya empieza a inyectar liquidez”, y anticipó una baja de tasas: “A partir de enero ya vamos a tener tasas muy parecidas entre el 20 y el 25% anual”.

La consolidación del crecimiento económico

Sobre el apoyo electoral, consideró que, “es un poco de todo, el Presidente tiene un voto duro y después un voto no fidelizado, pero que hizo un voto útil porque ya sabemos lo que está enfrente”. En esa línea, remarcó que, “esta vez el cambio viene de abajo”, y que si el país logra crecer sostenidamente, “vamos a tener los jubilados mejor pagos de Sudamérica, generación de empleo y esa Argentina que tanto deseamos”.

En cuanto a la política cambiaria, el entrevistado comentó que, “el dólar libre va a llegar en la medida que se fortalezcan las reservas”, y adelantó que si la Argentina reestructura su deuda “ya podría prescindir de las retenciones que tanto daño le han hecho al sector agropecuario”.

A su vez, celebró que el sector agropecuario “está frente a una cosecha récord de trigo y girasol”, lo que aportará divisas en los próximos meses. “El verdadero cambio y el verdadero despegue del sector agropecuario viene de la mano de la quita de las retenciones y de avanzar en transporte competitivo como el ferrocarril de cargas”, subrayó.