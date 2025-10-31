Fuerte baja del riesgo país y estabilidad cambiaria tras las elecciones: “Era todo pirotecnia electoral”

El analista de discursos políticos, José María Saráchaga, en comunicación con Canal E, analizó el escenario político argentino tras las elecciones del 26 de octubre, en las que el oficialismo logró un resultado favorable que, según resaltó, marca “una nueva etapa de gobernabilidad”.

José María Saráchaga explicó que el triunfo oficialista fue coherente con las tendencias previas: “Lo que se vio en las elecciones es el resultado de lo que se venía viendo. Nosotros en este mismo canal lo dijimos alrededor de agosto, que iban a ser contundentes para La Libertad Avanza”.

El electorado apoyó el momento económico

Asimismo, sostuvo que la confianza económica fue clave. “Cuando el índice de confianza te da alto y ese gobierno hasta donde yo recuerdo nunca pierde. Cuando la gente confía en el resultado económico, apoya lo que cree que está más o menos bien y eso es lo que está pasando”, sostuvo.

Saráchaga también destacó la calma de los mercados tras los comicios: “Disipada la pirotecnia electoral, en este instante tenés el riesgo país en 647 y el dólar clavado en 1455. Era todo pirotecnia electoral”.

Encuentro clave entre Javier Milei y los gobernadores

Sobre la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores, resaltó el cambio de actitud de los mandatarios provinciales. “Veías a los gobernadores totalmente entregados, hasta los que gritaban hace 10 días en contra de Milei sonriéndole, abrazándole, dejándole simpático”, planteó.

Sobre la misma línea, el entrevistado añadió que, “tenemos que darle la derecha a Milei que eligió el momento justo para sentarse a hablar, porque hacerlo hace 10 días hubiese significado a los gobernadores envalentonados y un Milei suplicante”.

Por otro lado, manifestó que el oficialismo ahora se consolida con poder real: “Si es el momento de imponer reformas, de consensuarlas lo mejor posible, es mucho más fácil negociar cuando sos el que tiene la billetera y el que ganó las elecciones”.