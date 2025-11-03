Fuerte movilización comercial con el Cyber Monday: “Es muy importante para el e-commerce argentino”

El gerente general de Tienda Nube, Franco Radavero, conversó con Canal E y se refirió al arranque del Cyber Monday, brindó consejos para los consumidores y explicó cómo las marcas están adaptando sus estrategias de venta.

“Arrancó bien el Cyber estas primeras horas, está en línea con lo que veíamos en eventos anteriores”, afirmó Franco Radavero, quien destacó que el inicio fue “muy fuerte ya desde las 8 de la noche de ayer”. Según explicó, “algunas marcas arrancan algunas horas antes, con picos de ventas a las 8 de la noche y ahora en la mañana de hoy de vuelta viendo ahí un repunte en el volumen”.

Jornada especial para el Cyber Monday

Asimismo, describió el contexto particular en el que se desarrolla la edición actual: “Llegamos a un Cyber delicado, con una temporalidad muy especial, una semana después de lo que fueron las elecciones, después de unas semanas muy movidas”. Aun así, destacó que, “es una jornada muy importante para el e-commerce argentino, para miles y miles de marcas”.

Radavero brindó recomendaciones para quienes participan por primera vez en el Cyber Monday. “Es investigar bien las diferentes condiciones, porque a veces el precio sí parece más conveniente, pero de repente en un lugar que está más barato es en 9 cuotas y en otro está un poquito más y es en 12, o el envío es gratis o no”, explicó.

La importancia de comparar los precios

“Si estás comprando un producto que es comparable, te recomiendo mirar en diferentes sitios y hacerte este análisis de precio, financiación, valor del envío y demás, eso como base”, añadió. Además, aconsejó a los usuarios aprovechar las promociones exclusivas de las marcas: “Si es una primera compra, dan un descuento por suscribirte al newsletter. Entonces, las marcas están haciendo acciones para atraer a sus clientes. Estate atento en las redes que están contando”.

El entrevistado también destacó la preparación previa de las empresas: “Algo que hacen las marcas bastante bien ya hace dos o tres eventos es que van trabajando este evento con anterioridad. Le cuentan a su comunidad en las redes, les muestran los productos que van a tener descuento, cuáles van a ser las condiciones, les hablan de regalos en el carrito”.

“La gente ya llega con la decisión de compra casi hecha y esperan a estas fechas a rematarlo con el descuento o con las condiciones de envío gratis”, aseguró.