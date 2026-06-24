Ganadería argentina: el peso promedio de faena alcanzó en mayo su nivel más alto en tres décadas

El peso promedio de faena de la ganadería argentina llegó en mayo a los 240 kilos por res, el valor mensual más alto registrado en las últimas tres décadas y un récord para el siglo XXI. El dato fue difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que destacó el resultado como una muestra de la mejora en la eficiencia productiva del sector bovino.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el promedio acumulado durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzó los 236 kilos por res, seis kilos más que en el mismo período del año anterior. En la comparación interanual, el peso promedio de mayo creció ocho kilos respecto de igual mes de 2025, consolidando una tendencia positiva que comenzó a observarse hacia fines del año pasado.

La ganadería argentina alcanzó un récord histórico en el peso de faena

Desde el Gobierno atribuyeron esta evolución a una combinación de factores productivos y económicos. Entre ellos, sobresale la favorable relación entre los costos de alimentación y el valor del ganado en pie, una ecuación que incentivó a los productores a extender los ciclos de engorde para obtener animales más pesados y de mayor rendimiento.

Otro elemento clave fue la prolongación de la etapa de recría, una fase estratégica del proceso productivo que permite sumar kilos de manera más eficiente antes de la terminación final. Esta práctica ganó terreno en los establecimientos ganaderos y contribuyó a mejorar los indicadores de productividad.

A su vez, los corrales de engorde registran niveles récord de ocupación, una señal de que el sector apuesta a agregar valor y peso antes de la comercialización. La mayor disponibilidad de animales en proceso de terminación también explica parte del incremento observado en los datos de faena.

Cuáles son las causas detrás del aumento del peso promedio de faena

Desde la cartera agropecuaria señalaron que estos resultados comienzan a consolidarse en un contexto macroeconómico más estable, un factor históricamente reclamado por los productores para planificar inversiones y ciclos productivos de largo plazo.

“La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad de proyección favorecen decisiones estratégicas en una actividad cuyos resultados se construyen a lo largo de varios años”, indicaron fuentes oficiales.

Qué impacto tiene el récord de faena en la producción de carne vacuna

El récord alcanzado en mayo refleja no solo una mejora en los índices productivos de la ganadería argentina, sino también una mayor eficiencia en el aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales. Para el sector, este avance representa una señal positiva en un contexto donde la competitividad y la productividad son claves para fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones de carne vacuna.