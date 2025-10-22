Gastón Alonso: “El esquema cambiario está agotado”

En diálogo con Canal E, Gastón Alonso, economista y analista financiero, aseguró que “el esquema cambiario actual está agotado” y que el mercado ya descuenta una inminente devaluación o cambio estructural tras las elecciones.

Cambio inminente del régimen cambiario

En una entrevista cargada de definiciones, Alonso sostuvo que la calma cambiaria de los días previos a las elecciones es transitoria. “Lo que el mercado está diciendo es que este esquema no va más”, advirtió. Según el especialista, hay tres factores que anticipan un cambio de régimen: fuga de divisas, exigencias del FMI y vencimientos de deuda.

“Desde abril se fueron casi 18.000 millones de dólares por formación de activos externos”, detalló. A esto se suma una exigencia del Fondo Monetario Internacional: “Hoy estamos 7.000 millones de dólares por debajo de la meta de reservas corregida por el FMI en septiembre”, señaló.

Además, la semana siguiente a las elecciones se avecinan vencimientos de bonos dollar-linked y contratos de futuros, lo que torna riesgosa cualquier devaluación inmediata. “Una devaluación antes del pago de esos bonos implicaría que el gobierno tenga que emitir muchos más pesos”, explicó.

En ese contexto, el economista remarcó que no hay reservas suficientes que sostengan el modelo actual. “No hay stock de dólares que calme la situación”, afirmó.

Tres tipos de cambio en menos de un año

“Este año ya pasamos por tres esquemas cambiarios distintos”, recordó Alonso. Primero fue el crawling peg al 2%, luego bajado al 1%, más tarde llegaron las bandas de flotación, y actualmente se impone un cepo, con nuevas restricciones cruzadas.

“Estamos en un gobierno que se dice liberal, pero que está interviniendo cada vez más”, cuestionó. La economía real, según indicó, sigue en deuda: “El gobierno ordenó lo financiero al principio, pero nunca logró trasladar eso a la producción y el trabajo”.

Ante un mercado que especula, el Banco Central debió vender más de 45 millones de dólares recientemente, a pesar de haber recibido apoyos internacionales: “Tuvimos dos salvatajes este año: uno del FMI en abril, y otro con el swap de Estados Unidos”, indicó.

Además, los pagos de deuda presionan las cuentas públicas. “Tenemos que pagar unos 6.000 millones de dólares de acá a enero, y no sabemos cómo hacerlo”, alertó.

Importaciones y agotamiento del modelo

Respecto al comercio exterior, Alonso mencionó que las importaciones se están adelantando ante la expectativa de un salto del dólar: “Se está desacelerando mucho la compra de bienes intermedios, y crecen las de consumo, como autos o electrónicos”, explicó.

Por otra parte, señaló que el Tesoro está extremadamente debilitado: “La cuenta en dólares del Tesoro tiene solo 156 millones de dólares”, dijo, contrastando con los 20.000 millones líquidos del Banco Central, aunque buena parte son reservas no propias.

En su análisis final, fue contundente: “Más allá del resultado electoral, es claro que hay que hacer un cambio estructural para encarar los próximos dos años”.

