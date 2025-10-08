Gerardo Antonio Fernández: “La industria de la construcción viene muy golpeada desde diciembre de 2023”

En diálogo con Canal E, Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, advirtió que el repunte en la venta de materiales en septiembre no representa una recuperación real, sino un rebote momentáneo.

Suba puntual, pero lejos de la media histórica

El dato de una suba en las ventas de materiales en septiembre fue recibido con expectativa, pero Fernández fue claro: “Estamos tan necesitados de tener buenas noticias que en cuanto vemos que sube un puntito nos ponemos contentos”. Sin embargo, advirtió que el sector aún está 20% por debajo de los niveles de 2023.

La mejora mensual fue de apenas 1%, y según detalló: “Venimos siempre mirando un puntito para arriba, dos para abajo… Ha quedado muy relegado conforme a la media histórica”. Para el dirigente, esto no es una tendencia sino una serie de movimientos aislados sin consistencia.

“La industria de la construcción viene muy golpeada desde diciembre de 2023”, remarcó, con caídas que rondaron el 40% en su peor momento. Incluso los corralones que relevan desde la Confederación indican que, aunque la facturación se mantiene, las cantidades no acompañan.

Consultado sobre las causas del rebote, Fernández aclaró: “Cuesta explicarlo… porque no responde a la estacionalidad y tampoco hay indicadores macroeconómicos que lo justifiquen”. En cambio, atribuye el leve movimiento a decisiones individuales y puntuales, como inversiones específicas o consumos anticipados por temor a una devaluación.

Obra pública ralentizada, pymes en pausa

Fernández también fue consultado sobre el impacto del nuevo esquema de licitaciones anunciado por el vocero presidencial. Si bien valoró el gesto, aclaró: “Bienvenido que el Estado esté concesionando, pero eso significa en el todo un porcentaje insignificante de la industria”.

Aseguró que la paralización de obras públicas y la falta de crédito han golpeado a miles de pymes. “Empresas que puedan participar de ese tipo de licitaciones son siete en el país… Y el registro histórico supera las 25.000 empresas”, explicó.

En cuanto al panorama federal, señaló que las provincias están ralentizando las obras que habían retomado con fondos propios, debido a la caída de la coparticipación. “No es que el Gobierno no quiera coparticipar: es automático. Es que bajaron las ventas en el sector privado”, puntualizó.

Para Fernández, el fenómeno de los últimos meses no obedece a una recuperación orgánica, sino a decisiones individuales e informales: “Probablemente sea el individuo no registrado que no obedece a estos canales formales”.

“Hoy todo es muy incierto”, resumió. Sin señales claras de reactivación ni crédito accesible, el desarrollador inmobiliario está paralizado y la obra pública, que sostenía al sector, se frenó por completo.

