Germán Romero: “Se está dificultando perforar nuevamente el piso del 2% de inflación”

En diálogo con Canal E, el economista Germán Romero, director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, explicó que la inflación de octubre fue la más alta en seis meses y alertó sobre una tendencia al alza hacia fin de año.

La inflación se mantiene elevada y afecta el poder adquisitivo

El último informe del Instituto que dirige Romero registró una inflación del 2,3%, coincidente con la cifra oficial del INDEC. Según el especialista, “era previsible, porque el dólar tuvo un impacto fuerte en alimentos”. Detalló que “el rubro alimentos y bebidas sin alcohol subió 2,8%, impulsado por un aumento del 7% en carnes, 6% en lácteos y 8% en productos de higiene y limpieza”.

El economista explicó que “se está dificultando perforar nuevamente el piso del 2%”, y advirtió que los próximos meses traerán nuevos aumentos. “Ya tenemos por delante subas tarifarias, de combustibles y de salud, que van a terminar impactando en los precios”, anticipó.

Romero también destacó que el último bimestre del año suele ser el más inflacionario, debido al incremento del consumo por las fiestas y al pago del aguinaldo. “En diciembre, por la mayor demanda, los precios tienden naturalmente a subir”, afirmó.

De acuerdo con el economista, “en el mejor de los casos la inflación puede ser estable, pero entendemos que puede estar algunos puntos por encima”, estimando una variación del 2,2% al 2,5% para noviembre y diciembre.

Consumo deprimido y perspectivas hacia fin de año

Romero remarcó que, más allá de los porcentajes, “la inflación sigue siendo un número elevado y dobla prácticamente a las paritarias salariales”, lo que provoca una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según los datos del Instituto, “octubre fue el peor mes del año en ventas, con una caída del 9,1% en volumen respecto a 2024”, y un desplome del 22,1% en el acumulado enero-octubre frente al año anterior.

“Son números duros para el comercio, pero principalmente para las familias”, lamentó el economista, subrayando que la baja del consumo se siente en todos los sectores.

Consultado sobre el impacto del dólar, Romero señaló que “no se va a dar todo el paso de la suba del dólar a precios” porque la demanda interna está deprimida. Sin embargo, aclaró que “el comercio de cercanía no tiene mucha chance de absorber los aumentos y termina trasladándolos al consumidor”.

Con un diagnóstico prudente pero crítico, el especialista concluyó que la economía argentina enfrenta un fin de año desafiante, en el que la inflación elevada, el bajo consumo y las subas tarifarias condicionarán la recuperación.

