Ghirardotti: “Lo que pasó en julio es irrepetible si no hay una medida concreta”

En diálogo con Canal E, el tributarista Mariano Ghirardotti explicó las causas detrás del crecimiento de casi 5% real en la recaudación tributaria de julio y analizó sus efectos a corto plazo.

Julio: entre el impulso del agro y el fin de un beneficio fiscal

La recaudación tributaria de julio mostró una mejora significativa impulsada por factores clave, entre ellos el comportamiento del sector agroexportador. Según Ghirardotti, “el crecimiento tiene que ver con un aumento en la actividad económica y con que se acababa el beneficio de la reducción de retenciones”. Este cambio provocó una liquidación anticipada de stock por parte del sector agroindustrial, generando un ingreso extra.

“El sector agroexportador liquidó gran parte de su stock antes de que las retenciones vuelvan a crecer”, afirmó el especialista, al tiempo que remarcó la relevancia del comercio exterior en esta suba de ingresos.

Entre los tributos con mayor incremento se destacó el impuesto a las ganancias con un 18%, seguido de las cargas sociales (+10%) y el IVA (+1%). Pese al contexto en el que “se dejó de recaudar el impuesto PAIS”, la recaudación total alcanzó casi los 17 billones de pesos.

Retenciones, dólar y el comportamiento del campo

Sobre las perspectivas para los próximos meses, Ghirardotti fue claro: “si las retenciones son altas y el dólar está bajo, el campo no liquida”. En cambio, si se concreta una reducción de las retenciones con el tipo de cambio actual, podría esperarse una nueva ola de liquidaciones en el corto plazo.

“Yo creo que van a estar tentados a liquidar el stock bastante rápido”, adelantó el tributarista, aunque advirtió que “lo que pasó en julio es irrepetible si no hay una medida concreta”.

Al respecto, consideró que si se repite un escenario favorable en términos fiscales y cambiarios, “puede haber un ingreso de dólares relevante en los próximos tres meses”.

Quebrantos impositivos y conflicto con la AFIP

Otro de los temas centrales abordados fue la prórroga del plan de pagos para regularizar deudas por quebrantos impositivos. Ghirardotti explicó que “cuando uno tiene pérdidas impositivas, puede compensarlas con ganancias futuras durante cinco años”, pero que la falta de actualización de esos montos frente a la inflación generó conflictos legales.

“Si yo perdí plata en 2018 y hubo 500% de inflación, no es justo que me congelen esa pérdida en una moneda que ya no existe”, enfatizó. A raíz de estos conflictos, la AFIP ofreció un plan de facilidades con intereses bajos y muchas cuotas, a fin de evitar litigios.

“Hoy el gran porcentaje de los que ajustaron los quebrantos están bajo inspección de la AFIP”, advirtió. Frente a esta situación, muchos contribuyentes optan por ingresar al plan antes que judicializar.

Por último, sostuvo que “el quebranto debería poder actualizarse, porque si no pierde completamente su valor en la práctica”, apuntando que la interpretación oficial actual “deja vacía y desierta la posibilidad de compensación que ofrece la ley”.