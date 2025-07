Glustein: "Es la mayor suba semanal desde la liberación del tipo de cambio"

En diálogo con Canal E, el economista, Federico Glustein mencionó que, “es la mayor suba semanal desde la liberación del tipo de cambio”, en relación con el valor del dólar que llegó a los 1.260 pesos. Según detalló, la cotización oficial se ubicó por encima del MEP y del Blue: “Eso indica una fuerte demanda y una menor oferta de dólares oficiales”.

Esto, sostuvo, obliga al mercado a canalizar operaciones por vías alternativas. “La presión sobre el dólar oficial aumenta cuando no hay suficientes divisas en el sistema”, advirtió, planteando un escenario de fragilidad en las reservas.

JP Morgan y el cambio de narrativa internacional

El reciente informe de JP Morgan puso en el radar la sostenibilidad del rumbo económico. “No dijeron ‘nos vamos’, pero sí que hay que desarmar posiciones y cubrirse”, comentó Glustein, subrayando que “cuando JP Morgan lo dice, es una señal para los demás”.

El economista enfatizó que el informe refleja la incertidumbre previa a las elecciones: “Se cuestiona la acumulación de reservas, la baja de la inflación y la reducción del déficit”. Además, hizo foco en el riesgo del tipo de cambio sostenido artificialmente: “Eso no es viable en el mediano plazo”.

El ciclo electoral y la desconfianza del inversor

Según Glustein, este giro en la percepción se alinea con un patrón que los inversores ya conocen: “En los últimos dos mandatos no hubo continuidad ideológica. Ese péndulo espanta”.

El cambio de postura de las grandes consultoras, que antes se mostraban optimistas, ahora apunta a la prudencia: “Hoy dicen: cautela. Analicemos punto por punto”.

Déficit, retenciones y una economía en transición

El economista también advirtió sobre la insuficiencia de divisas para sostener la economía. “El dólar a 1.260 refleja fuerte demanda y problemas de liquidación del sector agropecuario”, aseguró.

Además, anticipó un panorama complejo para 2026: “Las obligaciones del año que viene son 28.000 millones de dólares, y todos estamos pensando más en el próximo año que en este”. Según su análisis, el ingreso de Vaca Muerta no compensará lo que dejará de entrar por el fin de las retenciones.

Juicios contra el Estado y consecuencias financieras

Glustein también se refirió al impacto del fallo contra Argentina por el caso YPF: “Es uno de tantos. Hay 4.500 millones en litigios, más los de 2001, canjes y el cupón PBI”.

Para él, el verdadero problema es la falta de consecuencias visibles hasta ahora: “La narrativa de que ‘hacemos esto y no pasa nada’ ya no se sostiene”. No obstante, señaló que el mercado reaccionó con madurez: “El primer día hubo una caída, pero luego corrigió positivamente. Eso da una señal de previsibilidad”.

Perspectivas a futuro: ¿qué están viendo los inversores?

Glustein concluyó que lo que buscan los inversores no es magia, sino previsibilidad: “Quieren seguridad pública y reacción institucional ante los hechos”. Aunque destacó que aún hay oportunidades, insistió en que “el proceso no es regular, pero el mercado tiene mucho para crecer si se consolida una línea clara”.