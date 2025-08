Glustein: “Es un superávit muy fabricado, no genuino”

En diálogo con Canal E, el economista Federico Glustein aseguró que “la Argentina debe empezar a acumular reservas desde su propia economía y no depender de préstamos”.

Un alivio insuficiente: los 2.000 millones del FMI

“Siempre que ingresan dólares es una buena noticia”, comenzó diciendo Glustein, pero advirtió: “No sé si va a alcanzar para lo que demanda el mercado”. Según explicó, el problema no se limita a la falta de divisas sino a la falta de expectativas ancladas. “Hoy no están ancladas las expectativas y eso necesita un aluvión de dólares”, indicó, y agregó: “2.000 millones pueden ser poco, por eso se va a necesitar de las exportaciones”.

Frente al panorama de inflación, suba del dólar y un consumo deprimido, el economista fue contundente: “Estamos cerca del techo de la banda cambiaria y hubo una gran cantidad de pesos dando vueltas tras el traspié del gobierno con las Leliqs”. En ese contexto, el mercado encontró refugio en el dólar.

Al referirse al intento de blanqueo fiscal, lo calificó sin rodeos: “Fue un excesivo fracaso”. Y argumentó: “No se puede lanzar un blanqueo mientras el CEPO siga existiendo, sobre todo para empresas”, criticando que “el CEPO más fuerte de esta gestión aún sigue vigente y no fue liberado”.

Un programa económico que “no cierra”

Para Glustein, el problema va más allá de los dólares: “El programa económico es regresivo y afecta directamente a jubilados, trabajadores no formales y el sector público”. Cuestionó el modelo de superávit: “Es un superávit muy fabricado, no genuino”, y sostuvo que “no tiene sentido seguir recibiendo fondos si no se modifica el rumbo estructural”.

Sobre las dificultades del plan económico, señaló tres hechos clave: “El fracaso del blanqueo, el escándalo de J.P. Morgan y la salida de posiciones en el mercado generaron una fuerte pérdida de confianza”. Agregó que “con la palabra no alcanza, tenés que ir a las acciones”. Y advirtió: “Si decís que liberás el CEPO, liberalo completo. Si decís que el dólar es libre, no intervengas indirectamente”.

Según el especialista, el foco del gobierno está puesto en lo político: “Lo que busca el gobierno no es resolver el problema macroeconómico, sino cómo tener mayoría para después del 10 de diciembre”. Y cerró con una observación crítica: “Están yéndose al resultado político, y las consecuencias están a la vista”.