Guillermo Fasano advirtió sobre la crisis textil: “Hay 3 de cada 10 máquinas funcionando”

La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo expresó Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, quien alertó sobre la caída de la actividad y cuestionó la falta de medidas estructurales para sostener al sector productivo nacional.

El dirigente explicó que los beneficios anunciados por el Gobierno alcanzan únicamente a una parte de la industria de la indumentaria y no a todo el entramado textil. En ese sentido, remarcó que el sector vinculado al tejido y la confección de telas aún no recibió la declaración de emergencia que permitiría aliviar costos laborales. “Ya no hay que debatir la crisis que atraviesa el sector, con una capacidad instalada que se está ocupando al 40% en promedio”, sostuvo Fasano.

Crisis productiva y presión impositiva

El empresario aseguró que actualmente solo funciona una mínima parte de la maquinaria instalada en las fábricas textiles y señaló que la situación se agrava por la caída del consumo interno. “Hay 3 de cada 10 máquinas en Mar del Plata que están funcionando”, afirmó.

Además, indicó que la reducción temporal de cargas patronales representa un alivio parcial, aunque insuficiente frente al escenario actual. Según explicó, el problema central sigue siendo la falta de demanda y el peso de los impuestos sobre el consumo y la producción. “Aproximadamente el 42% del promedio de la economía es lo que se grava al consumo”, señaló.

Fasano también criticó el esquema tributario argentino y reclamó una discusión técnica alejada de las disputas políticas. Aseguró que impuestos como Ingresos Brutos y las tasas municipales generan un efecto “en cascada” que termina afectando tanto a las empresas como a los consumidores.

Competencia internacional y apertura comercial

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto de las importaciones y el avance de las plataformas internacionales de venta directa. Fasano consideró que el escenario actual es incluso más complejo que el de la década del 90 debido a los cambios en el comercio global. “Hoy por las plataformas, una nueva realidad mundial, va directamente del productor en China a la casa”, explicó.

En esa línea, cuestionó la baja de impuestos a productos importados y sostuvo que las políticas actuales perjudican a la industria nacional. También advirtió que los fabricantes argentinos no pueden competir contra sistemas productivos con costos significativamente menores.

Pese al complejo panorama, el dirigente destacó la tradición textil argentina y el valor del conocimiento técnico local. Subrayó la importancia del diseño, la capacitación y la incorporación de maquinaria moderna para desarrollar productos competitivos.

Finalmente, Fasano se mostró decepcionado por la falta de consensos políticos para abordar la problemática industrial. “Cuando pensaba que íbamos a hablar de los problemas de la industria textil, terminamos escuchando un concierto de chicanas”, concluyó.