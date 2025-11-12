Guillermo Fasano: “La política de bajar impuestos a los productos importados es una decisión terminal para la industria textil”

En diálogo con Canal E, Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, analizó el derrumbe del 18% en la producción del sector y alertó que las políticas de apertura y desregulación “ponen en riesgo la supervivencia de las PYMES textiles”.

Caída histórica y competencia desigual

Fasano explicó que la crisis se profundizó durante el último año y que “el sector textil perdió 5.000 empleos y cayó un 18% en producción”. Según señaló, el problema no solo radica en la baja del consumo, sino también en las medidas adoptadas por el Ejecutivo: “El gobierno le bajó los impuestos a los chinos a través de las plataformas, que pagan apenas el 20% y sin controles de calidad ni seguridad”, enfatizó.

El empresario detalló que el aumento de las tasas de interés también agravó la situación. “Las tarjetas de crédito llegan con tasas del 180% anual, un nivel delirante”, advirtió, asegurando que ese “combo letal” llevó a una caída catastrófica del consumo y la producción.

Aunque reconoció cierta estabilización tras las elecciones, aclaró que la baja de tasas es “lenta” y que el repunte aún no se vislumbra. “Los precios están en el piso porque todos estamos liquidando stock, pero eso no es una política estructural, es populismo económico”, expresó Fasano, alertando que “cuando ese stock se acabe, los precios volverán a subir”.

“Nos hicieron no competitivos”

El dirigente textil señaló que la apertura de importaciones sin regulaciones ni impuestos equiparables a los nacionales “dejó a la industria en una situación terminal”.

“Ojalá nosotros pudiéramos pagar el 20% de impuestos como hacen los chinos. Nosotros pagamos el 42% sobre las ventas, entre Nación, provincia y municipio”, comparó Fasano, quien aseguró que la actual política “destruye el empleo y la producción local”.

Además, describió el impacto del cambio de modelo económico: “Este gobierno cambió la propensión al consumo por el ajuste fiscal, y eso nos tiró 30% abajo en el nivel de actividad”.

Respecto a Mar del Plata, sostuvo que la ciudad también sufre las consecuencias del encarecimiento general y la pérdida de competitividad: “Esta temporada de verano ya está perdida frente a Brasil; los mayoristas ya compraron allá”.

“Sin las PYMES en la mesa, la reforma va al fracaso”

En relación con la reforma impositiva, Fasano reclamó participación directa de las pequeñas y medianas empresas. “Las PYMES generamos el 70% del empleo del país, pero no tenemos un representante en la mesa de diálogo”, criticó.

Explicó que la discusión está monopolizada por grandes corporaciones: “El Gobierno convoca a la Unión Industrial, a los bancos y al campo, pero no a las PYMES. Si la reforma impositiva y laboral no contempla a este sector, va al fracaso”.

Finalmente, destacó el trabajo del Movimiento Nacional PYME, que presentó un proyecto integral de ley para resolver el estancamiento y promover el blanqueo laboral. “Una reforma sin nosotros solo representará el 30% del empleo, no el 100%”, concluyó.

