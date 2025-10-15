Guillermo Granetto: “Hoy el negocio pasa por el volumen, no por el precio”

En diálogo con Canal E, Guillermo Granetto, CFO de una empresa líder en soluciones modulares y sanitarias, analizó los desafíos del sector en el actual contexto económico argentino.

Resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre

A pesar del contexto económico desafiante en Argentina, Granetto afirma que su empresa logró sostener su actividad sin grandes mermas: "Nuestro producto es como un producto esencial, no notamos una baja en la demanda, ni siquiera durante la pandemia", explicó. La compañía, dedicada al alquiler de baños portátiles y oficinas móviles, no solo mantuvo sus niveles de actividad, sino que los incrementó gracias a su posición de liderazgo y una estrategia de expansión nacional.

“Siempre vemos cómo surfeamos estos problemas para poder seguir adelante”, dijo el CFO, destacando que más allá de fabricar productos, su empresa se concibe como un proveedor de servicios que apuesta a la calidad y al confort de los usuarios. “Queremos cumplir con un servicio que colabore con la dignidad de las personas que lo utilizan”, agregó con convicción.

Granetto también atribuyó la estabilidad de la firma a dos factores clave: liderazgo de mercado y planificación estratégica. “Logramos mantener la posición porque hicimos las cosas estratégicamente y con una presencia en todo el país”, aseguró.

Ajustes, costos y el nuevo paradigma productivo

Consultado sobre el impacto del costo de insumos y mano de obra, Granetto fue claro: “Hoy el negocio pasa por el volumen, no por el precio”. Según explicó, durante años las empresas pudieron crecer gracias al ajuste de precios en un contexto inflacionario, pero esa lógica cambió: ahora deben enfocarse en aumentar las unidades producidas y ganar eficiencia.

“El aumento de costos no se detuvo, aunque la inflación haya bajado”, sostuvo. En ese marco, detalló que los mayores gastos vienen de los combustibles y los convenios colectivos: “Hay costos que no se pueden evitar, como los aumentos salariales. Hay que pagarlos”.

Para enfrentar esta situación, la empresa apuesta a la inversión en procesos productivos. “Ya no se trata de trasladar los precios, sino de ser más eficientes”, explicó. A través de mejoras operativas y tecnología, buscan absorber aumentos sin perder rentabilidad.

En cuanto a la capacidad instalada, Granetto señaló que la compañía cuenta con unos 300 empleados y que no están trabajando al 100% de su capacidad. “Hicimos una gran inversión para duplicar la producción de baños y oficinas portátiles”, explicó. Ese crecimiento los posiciona no solo para responder al mercado local, sino también para pensar en una posible expansión internacional.

