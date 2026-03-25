El economista, Guillermo Hang, analizó para Canal E el proceso de remonetización de la economía argentina, el impacto de la inflación, las tasas de interés y las tensiones del modelo económico.

Según explicó Guillermo Hang, el concepto apunta a recomponer la circulación de dinero en la economía real para estimular el consumo y la producción. “Básicamente lo que significa la remonetización es que el público, que la gente, tenga más dinero en el bolsillo, que tenga más dinero dispuesto a gastar”, señaló.

El significado de la remonetización de la economía

En esa línea, agregó: “Entonces, una de las precondiciones para que la economía empiece a tener más nivel de actividad, se empiece a poder más, tiene que ver con esto de que el público tenga más dinero en el bolsillo y que esté más dispuesto a gastarlo”.

Hang advirtió que el actual contexto inflacionario y financiero dificulta ese proceso. En particular, mencionó que el aumento reciente de los precios reduce los incentivos al consumo y favorece el ahorro financiero. “En los últimos meses, con el aumento de la inflación respecto a lo que venía siendo el año pasado, hay menos incentivos para que la gente tenga dinero en el bolsillo”, explicó.

Qué necesita el Gobierno para repuntar la actividad económica

También remarcó las tensiones que enfrenta la política económica: “Está medio en una encerrona el Gobierno donde para generar mayor actividad necesitaría bajar las tasas de interés, pero bajar esas tasas de interés le llevaría un valor mayor del dólar que aumentaría la inflación”.

Otro de los factores que, según el entrevistado, limita la recuperación del consumo es el peso de los servicios públicos en el ingreso familiar. “Las tarifas están subiendo bastante más que la inflación”, afirmó.

Además, explicó cómo impacta esto en las decisiones de gasto: “Las familias se cuidan básicamente porque por más que algunos bienes no estén subiendo tanto, que es la gran pelea del Gobierno, los servicios públicos siguen subiendo y son gastos fijos para las familias muchas veces, quitan recursos del ingreso disponible para otros bienes”.