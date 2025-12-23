Gustavo Damián Gonzalez: “Hoy no hay liderazgo”

En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González aseguró que los recientes conflictos en el conurbano revelan una profunda disputa de liderazgo dentro del peronismo y anticipan un 2026 marcado por internas.

Lejos de las protestas tradicionales dirigidas al Gobierno nacional, diciembre trae este año un escenario inédito. Según González, “la novedad es que este diciembre no va hacia el gobierno nacional”, sino que los conflictos se concentran “en el conurbano bonaerense, en el corazón, a donde el peronismo es bien fuerte”. El dato central es que las tensiones se dan entre dirigentes que comparten espacio político y que incluso “vienen de una elección en donde hasta hicieron campaña juntos”.

El analista explicó que estos cruces responden a una interna mayor que atraviesa al espacio: “la interna grande entre Cristina Fernández y Kicillof”, a la que ahora se suma un nuevo actor con ambiciones propias. “Acá se suma una nueva interna con un nuevo actor… Juan Grabois”, señaló, destacando su irrupción en municipios clave como Quilmes y Lanús.

Grabois, una estrategia de confrontación directa

Los conflictos locales —desde los trapitos hasta la recolección de basura— escalaron rápidamente a nivel político. González describió el escenario como “una guerra a cielo abierto entre Mayra Mendoza en principio y Grabois”, aunque aclaró que el trasfondo es más profundo. “En realidad la disputa no es con Mayra Mendoza, es con Cristina Fernández”, afirmó.

Lejos de considerar errática la actitud del dirigente social, el analista sostuvo que se trata de una jugada calculada: “Juan Grabois buscó un espacio en el justicialismo, un espacio de protagonismo”. Y agregó: “Qué mejor protagonismo que pelear con la líder que es”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Para González, “me parece una buena estrategia, una estrategia osada”, orientada a posicionarse en la primera línea del debate interno.

Un peronismo sin liderazgo claro y un 2026 de disputa

De cara al futuro, González fue contundente: “hoy no hay liderazgo, entonces muchos quieren ser”. En ese contexto, anticipó que “durante todo el 2026 va a ser disputa”, salvo que emerja una figura capaz de ordenar al espacio, algo que hoy “realmente no lo veo”.

El analista remarcó que la pelea no está pensada para el corto plazo, sino para llegar mejor posicionados al próximo turno electoral: “todos quieren llegar en mejores condiciones para el 2027”. Aun así, recordó que la historia del peronismo marca que, llegado el momento decisivo, “van a estar todos juntos”, aunque el camino previo será de fuerte fragmentación.

Finalmente, señaló que la falta de conducción también impacta en el plano legislativo y territorial: “cada gobernador intenta hacer lo que puede o lo que le sale”, profundizando las divisiones internas. En ese escenario, concluyó, “Juan Grabois quiere estar por lo menos en el pelotón”, y sus movimientos actuales apuntan claramente a ese objetivo.

