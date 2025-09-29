Gustavo Damián González: “Lo tributario, la reforma laboral y ciertos elementos estructurales de la economía son determinantes”

En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González repasó los movimientos estratégicos de los principales espacios rumbo a las elecciones legislativas, y advirtió sobre la importancia de la unidad política y la estabilidad económica en el mes previo a los comicios.

Tensión y necesidad de unidad en ambos frentes

Según González, las reuniones entre Javier Milei y Mauricio Macri por un lado, y Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner por el otro, responden a una lógica común: “Todos unidos triunfaremos, así es un poco el lema”. La intención de mostrar cohesión es clave en un escenario donde las fracturas internas debilitan electoralmente a ambos frentes.

“Mauricio Macri necesita de La Libertad Avanza”, señaló, recordando que el vínculo entre ambos quedó deteriorado tras las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, “la elección en provincia de Buenos Aires obliga a este frente electoral, que es heterogéneo, a mostrar fortaleza”, explicó.

En el campo opositor, el contacto entre Kicillof y Cristina busca más que una foto: “La idea es que en la semana que viene tengan un encuentro formal presencial para mostrar esta unidad”, sostuvo. Esa señal también implica el regreso de Cristina a la campaña en un rol activo.

Milei se carga la campaña: economía, viajes y señales al mercado

Milei eligió Tierra del Fuego como primer destino, pese a su baja incidencia electoral. González lo interpreta como un gesto político: “Es un lugar donde no ha hecho pie aún La Libertad Avanza”, dijo, y añadió: “Se especula que vaya a hacer algún anuncio ahí”.

El foco sigue puesto en la economía, como verdadero determinante electoral. “La economía tiene un pilar central en el resultado electoral”, afirmó. En ese sentido, González destacó que “no es la foto, no es el viaje, es cómo llegamos al 26 de octubre con dos cosas fundamentalmente: el precio del dólar y el traslado a precios”.

Sobre la reforma tributaria y otras medidas, aseguró: “Lo tributario, la reforma laboral, ciertos elementos estructurales de la economía son determinantes para que este plan tenga algún asidero”. Y advirtió que, con la inflación controlada, “ahora la ciudadanía pide otra cosa”.

Finalmente, alertó sobre las semanas previas al comicio: “Queda un mes de elección, parece poco pero es bastante”, dijo, y recordó que en el ciclo electoral anterior “el gobierno se había peleado con los discapacitados, los jubilados y los universitarios”, lo que generó una tormenta perfecta. Esta vez, advierte, cualquier "variable inesperada" podría tener un fuerte impacto.

