Gustavo Neffa: “El régimen cambiario y monetario no está produciendo acumulación de reservas”

El economista, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la coyuntura cambiaria y política que atraviesa el país en la antesala de las elecciones.

“El régimen cambiario y el régimen monetario no está produciendo la acumulación de reservas que quiere el mercado”, afirmó Gustavo Neffa. Si bien consideró que el mensaje de Luis Caputo refuerza la idea de mantener las bandas de flotación, señaló que, “no queda claro si esto de acá a fin de año no va a sufrir alguna modificación importante”.

Los movimientos del Banco Central

Asimismo, explicó que la acumulación de reservas “es para repagar los bonos y por eso el Banco Central, si habían cumplido esa obligación con el FMI, se volvió a obligar a autocumplir para fin de año una meta que parece muy distante”. También recordó que las reservas habían superado los 42.000 millones de dólares, “hoy estamos más cerca de los 40.000 millones de dólares, ayer perdieron 770 millones de dólares las reservas internacionales del Banco Central”.

Ante ese panorama, Neffa sostuvo que, “a este valor el Banco Central está prácticamente obligado a intervenir vendiendo dólares”. Según desarrolló, “ayer fueron 45 millones de dólares y hoy podría perder otro tanto y no es un esquema sostenible”.

Vuelve la preocupación por la brecha cambiaria

Además, advirtió sobre la brecha cambiaria: “Los dólares financieros hoy están en la zona de 1.600 promedio, ya la brecha se está ampliando al 7-8% y eso no es bueno”.

Sobre la posibilidad de sostener este dólar intervenido después de las elecciones, el economista comentó: “Este dólar intervenido puede seguir después del lunes, ya no tendrá quizás la obligación para calmar al mercado que está desaforado”. Luego, manifestó que la demanda minorista “se está saliendo de su cauce porque no condice con los fundamentos”.

A su vez, recordó que existen señales positivas en las cuentas públicas: “Hay un superávit fiscal de 1,4% del PBI, va a haber unos 10.000 millones de dólares de superávit comercial”. Aunque remarcó que, “todas las dudas están centradas en el pago de la deuda y la reserva del Banco Central, como siempre pasó en la Argentina”.