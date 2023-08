Qué es Wildpad y por qué hay aportes no reintegrables para PyMes con proyectos de este tipo

Una buena noticia para las Pymes de Argentina porque tendrán la posibilidad de recibir un subsidio por parte de la Sepyme para que puedan implementar solución con aportes que el Estado les suministrará.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Nelson Pérez Castro quien explicó que, “Wildpad es una solución de comunicación”. Y expresó: “La humanidad lo que potencia desde el tema de las redes sociales en adelante es fundamentalmente el tema de la comunicación y tenemos buenas noticias para las pymes de Argentina”.

Según Pérez Castro, la Sepyme otorgará la posibilidad de un préstamo para que las empresas pymes argentinas puedan implementar soluciones con aportes del Estado.

En qué consiste el subisidio y cómo pedirlo

“No es un préstamo. Es un aporte no reembolsable”, contó el entrevistado. Y agregó: “Aquellas empresas que quieran implementar un sistema de comunicación con sus clientes, con sus sucursales y con aquellas este entidades con las que se comunican habitualmente van a poder solicitar este aporte no reembolsable de alrededor de 4 millones y medio de pesos”.

Para presentar el proyecto, la pymes tiene que tener dos años de antigüedad, mínimo una persona empleada y cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales , “no deberían tener deudas, al menos no en planes; o pueden tener alguna deuda, pero si está normalizada la deuda aplica”, aseguró Pérez Castro. Y agregó que, el tiempo para participar es hasta el 9 de septiembre.

Ventajas y beneficios

Para el entrevistado, “en la medida que cumpla los requisitos y presente un programa ya sea para software de estudios de mercado para programas de internacionalización, las pymes que quieren aprovechar las ventajas de la tecnología de poder implementar un sistema que puedan comunicarlas con sus clientes acá o en el mundo tienen esta posibilidad”.

Al finalizar, recalcó: “Es una gran ventaja para una mediana empresa que puede tener 200 o 300 clientes en distintos lugares y con distintas monedas; porque este subsidio puede implementar la solución para poder ganar mercados tanto en Argentina como en el mundo”.