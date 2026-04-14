La situación de los caminos rurales en el partido bonaerense de 9 de Julio volvió a encender las alarmas del sector agropecuario. En este contexto, este medio se comunicó con la presidente de la filial local de la Federación Agraria Argentina, Patricia Gorza.

“Nosotros necesitamos empezar a encontrar soluciones”, afirmó Patricia Gorza, al describir una problemática que, según explicó, lleva años sin resolverse y se agravó tras las inundaciones recientes. “Hace un año que los productores no tenemos transitabilidad y estamos produciendo como podemos”, remarcó.

El objetivo del consorcio no es privatizar los caminos rurales

Frente a la falta de respuestas estructurales, desde la entidad impulsan un modelo de gestión público-privado inspirado en experiencias exitosas. “Nuestra propuesta que llevamos concretamente es la conformación de un consorcio, como existen en algunos otros lugares, con éxito”, señaló, destacando como referencia el caso de Benito Juárez.

Gorza subrayó que no se trata de privatizar los caminos. “No estamos planteando una privatización de los caminos rurales”, aclaró, sino de generar un esquema donde municipio y productores trabajen en conjunto para garantizar mantenimiento y obras.

El sector se mantiene firme en las exigencias que tiene el agro

Además, enfatizó que esta iniciativa no implica abandonar reclamos históricos: “Proponer algo en positivo para mirarlo en largo plazo e ir para adelante no significa que claudicamos en las demandas que tenemos”. Entre ellas la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.

Uno de los puntos más críticos que planteó la entrevistada tiene que ver con la administración de fondos. “La tasa de red vial para los municipios del interior generalmente es el recurso administrativo de ingresos más fuerte que tiene a nivel local”, explicó.

En esa línea, cuestionó el uso de esos recursos: “Creo que esta es una cuestión de recursos”. Sobre la misma línea, agregó que existe “una discrecionalidad en la rendición de cuentas y en el uso que permite que, por ahí, esos fondos se utilicen para otras cosas”.