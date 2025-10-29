Héctor Torres: “El Fondo presta cuando nadie presta, pero cobra primero”

En diálogo con Canal E, Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, explicó cómo avanzan las reformas estructurales y alertó por la compleja interacción entre el FMI y el Tesoro norteamericano en el nuevo escenario financiero argentino.

Reformas estructurales y rumbo económico

Según Torres, las reformas que se avecinan “no dependen solo del Ejecutivo, sino que requieren actividad legislativa”, por lo que el Gobierno “empezará por la laboral y la fiscal, mientras la previsional sigue pendiente”.

El economista explicó que el programa con el Fondo se mantiene activo: “Se sobrecumplió la parte fiscal, pero no se cumplió con la acumulación de reservas, y esa es la gran pregunta que el Gobierno deberá responder”, señaló.

Respecto al rumbo de la política cambiaria, sostuvo que aún hay dudas sobre las decisiones que tomará el Ejecutivo: “No sabemos si el Gobierno va a seguir haciendo lo mismo, si dejará flotar el peso o si agrandará la banda para comprar dólares o pesos, como hizo en los últimos meses”.

El rol del Fondo y la influencia de Estados Unidos

Torres destacó que el FMI mantiene su condición de acreedor preferencial. “Ser acreedor preferencial quiere decir que cobra primero; si no hay para todos, el Fondo cobra”, explicó. Sin embargo, advirtió que este estatus no está escrito en ningún documento oficial, sino que “todos los países lo aceptan porque el Fondo presta cuando nadie presta”.

El exrepresentante argentino hizo una analogía clara: “Cuando uno no tiene a dónde ir, va a la guardia del hospital, que es el Fondo Monetario. El Fondo te presta a una tasa que no refleja el riesgo, una tasa igual para todos”.

El especialista planteó que el escenario actual presenta un hecho inédito: “Es la primera vez que el principal deudor del Fondo tiene dos acreedores fuertes: el FMI y Estados Unidos”, afirmó.

Torres explicó que Estados Unidos no tiene estatus de acreedor preferencial, pero es quien más peso tiene dentro del Fondo, y por eso la situación genera incertidumbre. “La pregunta es qué pasará si no hay dinero para pagarle al Fondo y a Estados Unidos al mismo tiempo”, remarcó.

En ese sentido, advirtió que la falta de claridad puede tener consecuencias: “Es una situación curiosa y riesgosa, porque la Argentina quiere volver a los mercados de capitales, pero necesita credibilidad para hacerlo”.

La deuda y el crecimiento económico

El economista también analizó el endeudamiento y la necesidad de “rolear” la deuda. “Rolear la deuda es normal e incluso sano si la tasa de interés es inferior al crecimiento económico del país”, explicó.

Torres fue claro sobre la sustentabilidad fiscal: “Si pago una tasa del 5% y la economía crece al 4%, mi deuda se reduce en términos reales, pero si crezco al 2%, la relación deuda-producto empeora”.

Para concluir, destacó que “la deuda no es mala por sí misma; depende para qué me endeudo, a qué tasa y en qué gasto”, subrayando que el equilibrio fiscal y el crecimiento sostenido siguen siendo la base de cualquier programa exitoso con el FMI.

