Henrik Rehbinder: "El apoyo a la Argentina fundamentalmente es un tema de geopolítica de China"

En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder, periodista radicado en Los Ángeles, explicó que, el apoyo financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina desató una tormenta política en EE.UU. y expuso una creciente tensión geopolítica con China.

La carne argentina y el malestar del campo estadounidense

Rehbinder comenzó señalando que la situación económica interna en EE.UU. es muy delicada, y que "el tema de la ayuda argentina llega en un momento muy complicado para el gobierno de Trump". La preocupación por el precio de los alimentos se ha convertido en un problema sensible. "Trump mezcló el tema de la carne cara con la Argentina, sugiriendo importar carne para bajar el precio en EE.UU., pero eso es inviable", dijo el periodista.

El problema, explicó, es que "el ganado en EE.UU. se ha reducido y no está satisfaciendo la demanda interna", por lo que las declaraciones de Trump irritaron a su base política rural. "Ya quedaron dañados con el tema de la soja, y ahora son los ganaderos los que están molestos", subrayó.

Este viraje contradice uno de los pilares discursivos de Trump: "Todo esto va en contra del America First", alertó Rehbinder, y agregó que "la base republicana siente que se está traicionando esa doctrina con la excepción que se le hace a un aliado moroso como la Argentina".

El ajedrez geopolítico entre EE.UU., China y Argentina

El apoyo a Javier Milei no puede entenderse sin el tablero geopolítico global. "El apoyo a la Argentina fundamentalmente es un tema de geopolítica de China", explicó Rehbinder. Para Washington, Argentina es una pieza clave en su estrategia para contener la influencia china en Latinoamérica.

"Hoy es un mundo de Estados Unidos con China, y toda Latinoamérica es un ajedrez", sostuvo. En ese marco, la ayuda se justifica internamente con una narrativa alarmista: "Este es un país casi moribundo que lucha por sobrevivir, y hay que evitar que se convierta en un estado fallido", reprodujo Rehbinder sobre el discurso oficialista.

Sin embargo, el paquete de ayuda está generando nuevos problemas. "El Fondo de Estabilización no está resultando lo que se esperaba", dijo. Por eso, "se está hablando de otro rescate del sector privado, de 20.000 millones de dólares, para enfrentar pagos del año próximo".

El gran dilema es quién será el garante. "El Estado no quiere poner su firma, y los bancos no le prestarían un peso a Argentina sin garantías", explicó. Este escenario alimenta la incertidumbre y el descontento en EE.UU., donde, recordó Rehbinder, "el gobierno lleva tres semanas cerrado por falta de fondos para subsidios, pero sí encuentra dinero para Argentina".

