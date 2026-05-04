Hernán Letcher advirtió en “QR!”: “Argentina es un país que se rompe” por la ola de conflictos salariales

La Argentina atraviesa una semana marcada por conflictos sindicales en distintas provincias, con reclamos que van desde aumentos salariales hasta mejoras en las condiciones laborales. En el programa “QR!” de Canal E, el especialista en economía política Hernán Letcher analizó el escenario y lanzó una advertencia: “Es un país que se rompe”.

En diálogo con el conductor Pablo Caruso, el especialista sostuvo que los conflictos se repiten en todo el territorio y afectan a múltiples sectores. “Cada provincia tiene su propia conflictividad: educación, salud, administración pública. Hay distritos que tienen todos los conflictos al mismo tiempo”, explicó.

Una semana con protestas en todo el país

Durante el programa, Letcher repasó lo ocurrido en los últimos días y detalló un mapa federal de reclamos. Hubo protestas docentes en Santa Fe, movilizaciones en Córdoba en el marco del Día del Trabajador, paros en universidades del norte y medidas de fuerza en provincias como Jujuy, Salta y Río Negro.

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También se registraron conflictos en el sistema de salud, con hospitales afectados por medidas gremiales y denuncias por falta de personal y salarios en caída.

“Todos los problemas tienen que ver con reclamos salariales”, sintetizó el economista, quien remarcó que la pérdida de poder adquisitivo es el eje común en cada protesta.

Chubut, uno de los focos más críticos

Uno de los casos más representativos es el de Chubut, donde el conflicto se profundizó en los últimos días. Allí, docentes y trabajadores estatales protagonizaron movilizaciones masivas y denuncian una situación límite.

Fernando Corriere, docente autoconvocado de la provincia, explicó en el programa que unos 6.000 trabajadores participaron de una marcha reciente. “Los salarios no alcanzan. Un aumento del 1,2% representa apenas unos 3.000 pesos”, detalló.

Además, señaló que el costo de vida en la región es más alto que en otras zonas del país. “La canasta básica es más cara en la Patagonia y el básico docente ronda los 304 mil pesos”, afirmó.

Reclamos, represión y falta de respuestas

El conflicto en Chubut también incluyó episodios de represión durante protestas, con trabajadores heridos. Según Corriere, la situación genera frustración y mayor tensión social.

“Hace falta sensibilidad, empatía y decisión política”, reclamó, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial de Ignacio Torres.

En paralelo, desde distintos distritos se repite el mismo diagnóstico: salarios por debajo de la inflación, deterioro de las condiciones laborales y ausencia de acuerdos paritarios.

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Para Letcher, la multiplicación de conflictos no es un fenómeno aislado sino estructural. “El mapa muestra varias provincias con tres o cuatro conflictos simultáneos”, explicó.

Y concluyó con una definición que sintetiza el momento: “Es dramático. Es un país que se rompe”.

LB/ML