El analista político, Hernán Madera, habló con Canal E y se refirió al escenario político nacional y provincial, anticipando las claves del domingo y los movimientos internos del peronismo.

Según Hernán Madera, “hubo muy pocos pronósticos o directamente ninguno”, y destacó que, “cada uno se va a llevar algo el domingo”. A su juicio, “el peronismo se va a llevar probablemente el premio mayor, la Provincia de Buenos Aires”, mientras que “la Libertad Avanza, algunas provincias del interior, tal vez Santa Fe también”.

El panorama electoral en Córdoba

Sobre el panorama en el centro del país, afirmó que, “Santa Fe es tres tercios hace bastante tiempo”, con un peronismo que “cae bien despacio”. Además, explicó que, “Milei ganó las dos veces Córdoba porque se lo percibió como un candidato más antikirchnerista que Juan Schiaretti”.

En esa línea, Madera remarcó que, “la desesperación de los peronistas cordobeses en mantener su esquema político empresarial más allá de 2027” llevó al oficialismo provincial a tomar medidas como “duplicar la jubilación mínima provincial hace muy poco tiempo”.

Asimismo, apuntó que, “Salta, Tierra del Fuego, tal vez Santa Cruz también” son distritos donde el Gobierno puede sumar buenos resultados, aunque “no muchas más”. En cuanto a Entre Ríos, señaló que, “el peronismo no va con buenos candidatos”, pero aclaró que, “Entre Ríos no está totalmente definida”.

Internas en el peronismo

En cuanto a la interna del peronismo, el analista político comentó: “Cristina va a seguir moviendo sus fichas, yo te diría que casi desesperadamente. Ahora hay un rumor de que está apoyando a Juan Schiaretti, cualquiera menos Kicillof”.

En este sentido, describió la disputa interna: “Axel quiere de sucesor a Gabriel Katopodis y Cristina necesita que su sucesor no sea Gabriel Katopodis en la provincia de Buenos Aires”. Y subrayó: “La disputa Cristina–Axel es importantísima en marcarla, en la provincia de Buenos Aires y no en Nación”.