Horacio Fazio: “El apoyo de Trump no modificará el voto en Argentina”

El economista y filósofo Horacio Fazio analizó en diálogo con Canal E la influencia internacional sobre el escenario electoral argentino. Aseguró que el respaldo de Donald Trump a Javier Milei no tendrá impacto en los resultados y advirtió que el Gobierno enfrenta “una pérdida de confianza económica y ética difícil de revertir”.

“Nada indica que el voto pueda cambiar por un factor externo”

Fazio sostuvo que la ayuda o el apoyo de Donald Trump a La Libertad Avanza no modificará la intención de voto de los argentinos. “El antecedente de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por 14 puntos, muestra una diferencia grande, y nada indica que el voto pueda alterarse por un dato externo de estas características”, explicó.

El economista señaló que, aunque la administración estadounidense mantiene afinidad política con el Gobierno argentino, esa cercanía no tiene efectos reales sobre el voto individual. “Es casi imposible que una conveniencia geopolítica influya directamente en la decisión del elector, que se ve más afectado por la economía y la imagen del gobierno”, remarcó.

“La situación económica es crítica y la confianza está en mínimos”

Según Fazio, los indicadores de confianza demuestran la magnitud del problema. “La situación económica está marcando uno de los puntos más bajos si lo medimos por el índice de confianza del gobierno de la Universidad Di Tella”, señaló. Ese índice, recordó, mantiene una correlación comprobada entre su nivel y el desempeño electoral de los oficialismos. “Cuanto menor es el índice, menor posibilidad tiene de ganar el candidato vinculado a ese gobierno”, explicó.

“El Gobierno no consolidó su carácter de cambio”

El filósofo también destacó que la administración actual no logró consolidarse como un proyecto de transformación profunda, al quedar envuelta en episodios de presunta corrupción. “Más allá de lo que determine la justicia, la respuesta del Gobierno fue poco convincente y, diría, absolutamente negativa”, afirmó.

Fazio citó como ejemplo los dichos de Javier Milei en defensa de su gestión: “Dijo que lo critican por un 3% cuando antes se llevaban 30%. Ese argumento, desde el punto de vista ético, no se sostiene”. Para el analista, “la corrupción no se mide en porcentajes; se es o no se es corrupto”.

“El daño ético puede pesar más que el económico”

En ese sentido, Fazio consideró que el deterioro de la confianza moral puede impactar más que los problemas económicos o los apoyos externos. “Este gobierno dejó mucho que desear en su explicación frente a la sociedad. Ese daño, junto con la situación económica, pesará más que cualquier respaldo internacional”, concluyó.