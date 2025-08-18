Horacio Fazio: “La política se degrada al incorporar figuras de la farándula”

El economista y filósofo Horacio Fazio analizó en diálogo con Canal E el fenómeno de la incorporación de personajes de la farándula y el espectáculo a las listas electorales. El especialista sostuvo que esta tendencia atraviesa a todos los partidos políticos y constituye un síntoma de la degradación de la política tradicional.

“La política está degradada”

Fazio comenzó señalando que la política debería ser entendida como la actividad de algunos ciudadanos que asumen la responsabilidad de administrar la sociedad institucionalmente. “El resto de la sociedad confía, respeta y promueve esta actividad”, explicó.

Sin embargo, advirtió que en la actualidad se observa un fenómeno distinto: “Todos los partidos se están haciendo de candidatos provenientes del espectáculo en general, de la exposición mediática, pero por la mera exposición misma”, afirmó.

El rol de los partidos y el electorado

Consultado sobre las razones de este proceso, Fazio sostuvo que tanto los partidos como los votantes impulsan este fenómeno. “Se busca una diagonal, el camino más corto”, indicó.

En este sentido, mencionó el caso de Javier Milei, a quien definió como un personaje que emergió desde lo mediático como respuesta al rechazo hacia la política tradicional.

Reconocimiento social vs. simple exposición

Fazio remarcó que no es lo mismo ser conocido por un aporte sustantivo a la sociedad que por una mera presencia mediática. “Una cosa es ser reconocido por el aporte realizado, y otra muy distinta es ser conocido por la exposición corporal o discursiva”, señaló.

Para el economista, la incorporación de figuras mediáticas sin trayectoria política ni reconocimiento social real constituye un vaciamiento de la política como actividad de servicio público. “En estos casos hablamos de política degradada”, concluyó.