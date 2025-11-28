“Hoy en día, la empresa agropecuaria necesita poder ser inteligente para mejorar su forma de tomar decisiones”

La líder de implementación de Albor, Leila González, analizó para Canal E por qué la captura y el procesamiento eficiente de información es hoy una necesidad estratégica para los productores.

Leila González dejó en claro el cambio de paradigma que atraviesa el sector: “Hoy en día, la empresa agropecuaria necesita, justamente, poder ser inteligente para mejorar su forma de tomar decisiones”. Según remarcó, el productor pasó a funcionar como un verdadero empresario: “El productor agropecuario hoy pasó a ser un empresario”.

La importancia de medir las instancias de la campaña

La clave, dijo, es medir cada instancia de la campaña: “El poder medir ya desde el inicio de la campaña, ya hacer todo lo que es gestión de todas sus compras, de sus servicios, hasta la cosecha, le permite tomar unas decisiones mucho más acertadas al momento de comercializar sus granos”. Además, planteó que esta disponibilidad de datos también impacta en el manejo del stock: “Obviamente, tener la producción real en tiempo le permite manejar su existencia de granos”.

Sobre las herramientas que hoy impulsan esta transformación digital en el agro, González destacó la importancia de adoptar plataformas tecnológicas: “Nosotros recomendamos mucho la adopción de un software como para poder registrar los datos en forma real”. Esta información, afirmó, permite mejorar la toma de decisiones comerciales: “Me permite tomar decisiones, cómo lo puedo gestionar y qué disponibilidad tengo de mis granos”.

En un mercado volátil como el actual, la oportunidad es clave. “Tener reales me permite tener la libertad de, estoy en condiciones o no de aceptar una oportunidad cuando se me da una oportunidad de un precio beneficioso”, explicó.

Argentina y su apertura a la adopción de tecnología

Al evaluar el nivel de digitalización del país, la entrevistada comentó: “Yo creo que hoy la Argentina está posicionada muy bien en cuanto a la adopción de tecnología”. Y detalló: “Prácticamente hoy, no te puedo decir que el 100%, pero en un gran porcentaje, yo creo que más del 80% de toda la mecanización agrícola está controlada por tecnología”.

Luego, explicó que esto impacta tanto en la eficiencia como en la sustentabilidad: “Esto nos facilita muchísimo la carga como también la eficiencia de producción”. Sobre la misma línea, agregó que permite “eficientizar el uso de cada uno de los servicios y de los insumos que nosotros incorporamos”.