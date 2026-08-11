"Hoy la gente sabe que este es un gobierno vendepatria, y lo quiere seguir peleando": Hugo Yasky, secretario general CTA habló en QR!

Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, y lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei, advirtiendo que la situación social cambió y que La Libertad Avanza enfrentará cada vez más complicaciones a medida que avancen los meses.

Consultado sobre lo ocurrido las últimas semanas, incluyendo las detenciones durante las protestas frente al Congreso que terminaron con varios detenidos días atrás, el dirigente expresó: "Es un balance positivo el que hacemos. La marcha de los docentes volvió a ser una marcha con la potencia que tuvieron otras marchas docentes. Los jubilados hoy sienten que están acompañados, que cambió sustancialmente el volumen de esas marchas y eso se va a sostener. El balance es positivo".

Y agregó: "Hay un cambio del humor social, es decir, se terminó la época de la pasividad. Empieza a haber en las calles una intensidad, una expresión de la bronca que venía acumulada, un no callarse la boca que antes no se veía. Creo que hay un cambio".

Los cuestionamientos de Yasky contra Milei

Yasky afirmó: "Este Gobierno pensaba que cada vez se arrodillaba ante Donald Trump, cada vez que besaba los pies a la del FMI o iba o votaba a favor de la esclavitud, que eso era algo que expresaba en la gente un sentimiento, y, de pronto hoy estamos en la situación inversa".

El referente sindical denunció: "Hoy la gente sabe que este es un gobierno vendepatria, y lo quiere seguir peleando. Creo que de acá hasta que se vaya Milei va a haber un escenario de lucha masiva. Creo desde ya que es una construcción. A Milei se le acabó ese periodo de gracia. Ahora hablamos de la movilización popular. Ahora es otra historia".

Para luego sumar: "Ahora hay una consultora que muestra como Milei entre los jóvenes perdió las dos terceras partes del apoyo que tenía. Hoy hay una etapa distinta. Ellos van a querer seguir pisoteando al pueblo argentino, pero creo que la respuesta social va a ser muy fuerte y va a crecer".

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En ese contexto, Yasky remarcó: "Hoy aparecieron en distintas publicaciones tapas de prácticamente todas las provincias, tapas de diarios que hablan de desempleo, de pobreza. Ves el diario de Misiones, de Salta, de Tucumán. Es todo el país. Y son todas las tapas de los diarios de hoy".

Y afirmó: "Esto explica también el cambio que está habiendo en muchos de los que eran gobernadores aliados de Milei. Se empieza a oler que estoy no tiene salida, que esto va a llevar a un deterioro mayor y hay muchos que empiezan a correrse de lo que era un alineamiento. Hace un año y medio garpaba hacerle guiños a Milei".

Según el referente sindical: "En octubre lo salvó Donald Trump. Venía en caída libre y Donald Trump lo salvó en el aire. Es verdad que tuvo un periodo de gracia, pero también es verdad que fue muy corto".

Los próximos pasos de la CTA

Consultado sobre los próximos pasos de su sindicato, Yasky remarcó: "El próximo paso es la marcha por el tema de los deudores con tarjeta de crédito y las billeteras virtuales. Va a ser el 26 de agosto, en el Ministerio de Economía, la convocamos las tres centrales. Puntualmente lo acordado es marchar al ministerio de Economía. Tenemos 19.600.000 personas endeudadas y esto es gravísimo en un país donde esa deuda es para comer".

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Para luego revelar: "Y después de esto, la etapa que sigue son las convocatorias a las provincias, esos plenarios van a ser el paso preparatorio de la marcha federal en la que pensamos llegar de todas las provincias en movilización a Buenos Aires. Eso pensamos que tiene que ser en septiembre, primeros días de octubre".

Y cerró contando: "Hay, además, después de eso, planteado la convocatoria a un paro general y se está empezando a discutir, ahora que está confirmada la llegada del Papa, algún acto que pueda vincular la llegada del Papa con la situación de penuria social que estamos viviendo".