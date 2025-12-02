El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, analizó para Canal E la reciente presentación en la Legislatura bonaerense de un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano Bovino, la cual desató un fuerte rechazo en el sector ganadero. “En realidad es evidentemente un proyecto con mucho sesgo ideológico”, cuestionó.

Ignacio Kovarsky explicó los errores conceptuales del proyecto, especialmente en torno al metano emitido por el ganado y subrayó que, a diferencia de otros gases industriales, este compuesto tiene baja permanencia en la atmósfera: “Este gas, el metano, al que están queriendo inventar un impuesto, es un gas que se genera por la misma digestión de las vacas, que tiene una duración de 10 años”.

El proceso del metano bovino en el ambiente

También añadió que el metano bovino se reintegra naturalmente al ciclo ambiental: “En la atmósfera se hidroxila y se descompone en dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono es aprovechado por las plantas, vuelve a ser materia verde y oxígeno”.

Desde esa perspectiva, Kovarsky remarcó que la ganadería extensiva argentina no es un problema ambiental sino parte de la solución: “Justamente la ganadería argentina con los pastizales extensivos es un sistema que captura mucho más nitrógeno incluso del que emiten”.

Críticas al desconocimiento de la medida

Asimismo, detalló la propuesta legislativa: “No nos preocupemos por tratar de entender qué piensa la legisladora porque no lo pensó”. Y agregó que la propia impulsora desconocía datos básicos del sector: “No sabe ni siquiera cuánta cantidad de bovinos hay en la Argentina”.

En cuanto a la factibilidad técnica del impuesto, el entrevistado explicó que la medición de emisiones se obtiene a partir de la dieta del animal, sin intervención directa. “Científicamente se calcula cuántas son las emisiones del bovino según la dieta que consume, entonces, no hay mucha explicación técnica de esto”, comentó.

Otra crítica del sector es el destino de la recaudación. Según el proyecto, la tasa financiaría un fondo fiduciario para tratamiento de residuos urbanos. Pero remarcó: “Fondo fiduciario que, en manos del kirchnerismo, son incapaces de manejar fondos”.