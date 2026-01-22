Impuesto a las Ganancias: sube el mínimo no imponible y habrá posibles devoluciones en enero

La reciente actualización del impuesto a las Ganancias volvió a poner el foco en los ingresos alcanzados y en el mecanismo de cálculo que deben aplicar empleadores y trabajadores. Según explicó el tributarista Marcelo Rodríguez a Canal E, la ley establece una actualización semestral obligatoria basada en el índice de precios. “Cada seis meses debe actualizarse el mínimo no imponible y todos los conceptos deducibles previstos en la ley”, señaló.

Con el IPC de diciembre ya publicado, los parámetros se incrementaron un 14,3%. “Esto implica que a partir del primero de enero un asalariado soltero, sin cargas de familia, empieza a pagar el impuesto desde los 2.500.000 pesos”, detalló. En el caso de trabajadores con dos hijos, el piso sube a 2.900.000 pesos, y con cónyuge a cargo alcanza los 3.300.000 pesos. “En todos los casos estamos hablando de sueldos netos, de bolsillo”, aclaró.

Ajustes retroactivos y posibles devoluciones

La actualización entra en vigencia desde el 1° de enero, pero muchas empresas pagaron los sueldos de diciembre en los primeros días de enero sin contar aún con las nuevas tablas. “Como el impuesto se calcula por lo percibido, es probable que en algunos casos haya que devolver montos retenidos en exceso”, advirtió Rodríguez.

El especialista explicó que, al haberse utilizado tablas anteriores por falta de información oficial, puede generarse un desajuste. “Si el sueldo de diciembre se cobró en enero y el empleador usó las tablas viejas, corresponde recalcular”, indicó. En esos casos, la devolución sería por un solo mes.

Además, recordó que Ganancias es un impuesto anual. “Esto mismo va a volver a pasar en julio o agosto, cuando se actualicen nuevamente los parámetros y se recalcula todo desde enero”, explicó, y remarcó que el mínimo no imponible es único y no se divide por períodos.

Quiénes pagan Ganancias y el rol de las deducciones

Rodríguez también comparó la situación actual con años anteriores. “Hasta 2023 había quedado muy baja la cantidad de asalariados que pagaban Ganancias, porque se había fijado un parámetro artificialmente alto”, recordó. Según explicó, ese esquema fue corregido durante el primer año del gobierno de Javier Milei para volver a criterios más alineados con la ley original.

Aun así, reconoció que el piso actual puede resultar bajo. “Que un asalariado empiece a pagar Ganancias desde 2.501.000 pesos puede parecer poco”, admitió. Sin embargo, destacó la importancia de las deducciones. “Lo importante es complementarlo con otros gastos deducibles, como seguros de vida, seguros de retiro, alquileres o intereses hipotecarios”, enumeró.

Para el tributarista, el debate de fondo debería ir más allá del mínimo. “Lo sano sería no solo discutir el mínimo no imponible, sino ampliar los montos deducibles”, sostuvo, y concluyó que mejorar estas deducciones podría incentivar decisiones clave como la compra de vivienda.

