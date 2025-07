Isaac Rudnik: “El gobierno cuida como el tesoro principal el control de la inflación"

En un contexto económico complejo, el gobierno argentino enfrenta esta semana el pago de vencimientos por 4.300 millones de dólares, lo que presiona aún más las reservas del Banco Central y ocurre en medio de una revisión clave del Fondo Monetario Internacional.

En diálogo con Canal E, el economista Isaac Rudnik advierte que la situación sigue siendo crítica: “Este tema de las reservas es la espada de Damocles sobre el gobierno desde hace bastante tiempo”.

Pese a las metas incumplidas, el economista considera que hay un sostén político que mantiene vivo el acuerdo: “Cuenta con una coincidencia política con la conducción del Fondo y fundamentalmente con el gobierno norteamericano”, afirmó. Según Rudnik, esta relación ha permitido que el FMI continúe con los desembolsos incluso ante la fragilidad de las cuentas externas.

La última señal fue en abril, cuando el organismo accedió a liberar fondos a pesar de que Argentina había declarado que no iba a comprar divisas, una condición clave del acuerdo. “El gobierno definió públicamente que no iba a comprar divisas porque eso implicaba la posibilidad cierta de empujar el valor del dólar hacia arriba”, explicó Rudnik. El control de la inflación sigue siendo el objetivo central: “El gobierno cuida como el tesoro principal para sostener su consenso político el control de la inflación”, remarcó.

Suba del dólar, inflación contenida y la mirada en las elecciones

El reciente cambio de estrategia del gobierno con la compra de 200 millones de dólares sorprendió a los mercados, ya que empujó el tipo de cambio al alza. Rudnik lo interpretó como una señal de confianza en que la suba del dólar no se trasladará de inmediato a los precios: “El gobierno se siente aliviado como consecuencia de que en estos meses impulsó una restricción general de la economía”, analizó.

Aunque aún no se puede hablar de recesión plena, Rudnik identificó una clara contracción del consumo: “Hay una caída de las ventas minoristas y una restricción en la continuidad del incipiente crecimiento que hubo en el primer trimestre”. Por ahora, el gobierno parecería tolerar una inflación mensual del orden del 2%: “Me parece que el gobierno las considera como que se pueden bancar”, dijo sobre las recientes cifras inflacionarias.

De cara a las elecciones de septiembre y octubre, Rudnik advirtió que los resultados tendrán un impacto directo sobre el respaldo internacional: “Está claro que el apoyo que recibe el gobierno viene con la expectativa de que en las elecciones tenga un resultado positivo”. En caso contrario, los riesgos aumentan: “Si eso no sucede, obviamente va a limitar el respaldo”, alertó, recordando lo ocurrido con Mauricio Macri en 2018.

Finalmente, Rudnik fue contundente: “No hay ningún dato objetivo del funcionamiento de la economía que manifieste solidez en el equilibrio general de la macroeconomía”, y agregó que “el equilibrio es frágil y se sostiene por ese apoyo”.