Iván Cachanosky: “Todavía hay que bajar impuestos, reformar lo laboral y resolver el problema de los juicios laborales”

El índice de inflación de mayo sorprendió con un 1,5% y refuerza la tendencia de desaceleración, aunque el poder adquisitivo sigue siendo una deuda pendiente del gobierno.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Iván Cachanosky, quien destacó el impacto positivo del dato de inflación de mayo, que se ubicó en 1,5%, muy por debajo de lo estimado.

“El dato sí me sorprendió para bien”, señaló. Según sus propias proyecciones, la inflación rondaría el 1,9%, por lo que esta baja representa “una linda sorpresa que muestra una consolidación en bajar la inflación que continúa siendo exitosa”.

El rubro alimentos fue clave: “Todo lo que es verduras en mayo cayó mucho, especialmente la lechuga”, lo que junto con una baja en combustibles “hizo que en alimentos solo suba un 0,5%, y eso es muy positivo”. Esta caída es significativa en un país donde “el 35% de la población está en situación de vulnerabilidad”.

¿Rumbo a una inflación “normal”?

Aunque el gobierno aspira a una inflación mensual del 0,4% para junio de 2026, Cachanosky pide cautela: “Argentina siempre fue un país inflacionario”, y aunque los números mejoran, “no lo corregís en uno o dos años, lleva cuatro o cinco”.

No obstante, remarca un punto clave: “Es la primera vez que estamos en un equilibrio fiscal primario, y gran parte de la inflación anterior se debía a la emisión monetaria”. El cambio, según el economista, es estructural.

Consumo y salario: los que no se recuperan

Pese a la desinflación, el consumo aún no repunta. “El consumo viene resentido, es un asunto pendiente”, admite.

Si bien el salario promedio le está ganando a la inflación, “cuando medís ingreso disponible, restando alimentos y servicios, los hogares están más ajustados”.

La solución, dice Cachanosky, pasa por una baja de impuestos: “Eso es lo que va a permitir que también los precios sigan bajando y que el poder adquisitivo se recupere”. Pero advierte: “Para eso necesitás el Congreso, y para el Congreso necesitás músculo político. Por eso octubre es clave”.

Importaciones, industria y empleo: el otro lado del modelo

El equilibrio macroeconómico trajo consigo otro dilema: una industria afectada por la apertura de importaciones.

“Los últimos dos meses fueron complicados por la dinámica importaciones versus producción industrial”, explica Cachanosky. Las importaciones crecieron fuertemente, mientras que “la producción industrial se lo vio un poco más complicado”.

La solución, dice, no es cerrar la economía, sino hacerla competitiva: “Todavía hay que bajar impuestos, reformar lo laboral y resolver el problema de los juicios laborales”. Para eso, insiste, “hace falta avanzar con reformas estructurales que hoy están pendientes”.

Qué esperar después de octubre

El futuro económico después de las elecciones será determinante para consolidar la tendencia. “Mi escenario es que el gobierno va a hacer una buena elección, porque la oposición está fragmentada”, sostiene Cachanosky. Y anticipa que un buen resultado legislativo sería “una confirmación del rumbo”, lo que podría “generar una caída en el riesgo país” y mayor acceso al financiamiento externo.

Sobre el tipo de cambio, no espera una devaluación fuerte: “No me imagino una devaluación hecha por gobiernos fuertes, porque el presidente tiene claro que no es el camino”, aunque sí prevé “algún cambio de esquema” para corregir desequilibrios del comercio exterior.