Iván Espeche Gil: “El vertedero de Bariloche está entre los 50 más contaminantes del mundo”

En diálogo con Canal E, el embajador de Basura Cero y vocero de Fundación Impacta, Iván Espeche Gil, advirtió que el vertedero de Bariloche figura entre los más contaminantes del planeta y destacó los proyectos que buscan revertir la situación.

“Hace unos años la International Solid Waste Association detectó que el vertedero de Bariloche está entre los 50 peores del mundo”, señaló Espeche Gil, al explicar la magnitud del problema ambiental. El embajador sostuvo que “la cercanía del basural a la población genera un daño en salud e higiene importantes”, ya que el sitio “lleva más de 40 años funcionando y hoy está rodeado por una ciudad que no deja de crecer”.

Según el censo 2022, Bariloche cuenta con más de 135.000 habitantes y recibe más de un millón de turistas al año. Esa combinación, explicó el especialista, convierte al vertedero “en un epicentro social que contrasta con el paraíso natural que todos asocian a la ciudad”.

Contaminación y daño ambiental en una ciudad emblemática

“Los lixiviados del basural llegan en forma de líquido a las napas y están contaminando el lago Gutiérrez”, advirtió Espeche Gil, agregando que el impacto se extiende hacia “el lago Nahuel Huapi, por su ubicación en una divisoria de montañas”.

Este nivel de contaminación, afirmó, explica por qué la organización internacional lo declaró entre los peores del mundo.

En medio de esta crisis, Fundación Impacta lanzó un concurso de soluciones innovadoras que “reúne por primera vez en la Patagonia a Estado, sector privado, academia y ciudadanía”. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Bariloche, busca “abordar toda la cadena de valor de los residuos: desde la separación en origen hasta el tratamiento final”.

Innovación y compromiso hacia una Patagonia sin basura

El embajador detalló que “se recibieron 82 propuestas de todo el país” y que el jurado internacional seleccionará seis ganadores.

“Estamos viviendo un antes y un después; es la primera vez que nos sentamos todos a la misma mesa para buscar soluciones reales”, remarcó con entusiasmo.

Entre los participantes se destacan referentes regionales y expertos internacionales, como Rodrigo Sabatini, presidente de Basura Cero Brasil, y científicos de distintas universidades. Para Espeche Gil, este encuentro marca un cambio de paradigma: “Estamos generando una revolución en el tratamiento de los residuos en la Patagonia”.

Antes de finalizar, el vocero amplió el horizonte de la fundación: “Este es el primer capítulo de nuestro proyecto ‘Patagonia sin basura’, dentro de una serie de encuentros que buscarán impulsar ciudades sostenibles en todo el país”, afirmó.

Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse: “Queremos que la gente nos acompañe y siga nuestras acciones en redes. La transformación ambiental empieza por la participación ciudadana”, concluyó.

