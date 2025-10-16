El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, describió desde Casa Rosada el clima político dentro del Gobierno en la última semana de campaña electoral. También explicó que la prioridad del oficialismo es sostener la figura del presidente Javier Milei como eje de la campaña, mientras persisten las tensiones internas luego del fallido encuentro con Donald Trump.

“Aquí en Casa Rosada empieza a ser la última semana de campaña. El viernes que viene a las ocho de la mañana empieza la veda electoral, queda una semana de campaña y ahí está enfocado el principal interés, obviamente, de Casa Rosada”, señaló Alejando Gomel.

El oficialismo busca instaurar el centro de la campaña en Javier Milei

Asimismo, agregó que el Gobierno intenta “disimular las diferencias que están y se notan” tras el viaje a Washington, pero que “se plantea qué se va a hacer en esta semana, poner el foco principalmente en el propio Presidente, el propio presidente como mascarón de prueba de la campaña electoral”.

Gomel repasó que el balance en el Gobierno no fue el esperado: “Todo lo que significó el viaje a Washington, las facturas internas que también se están pasando hasta ahora con respecto a lo que dejó ese viaje a Washington empañado, justamente, y sin el resultado, por lo menos la contundencia con la que había pensado el Gobierno que podía tener una reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, de hecho no hubo reunión bilateral, por lo menos clásica, y eso, por supuesto, dejó secuelas”.

Internas en el Gobierno por lo ocurrido durante la reunión entre Milei y Trump

Según detalló, dentro del Ejecutivo hubo “pases de factura” por la organización del encuentro. “Nada salió de acuerdo con lo que estaba planeado con este viaje desde lo estrictamente diplomático, porque hablando con gente de diplomacia de carrera, le decían eso, no te puede pasar que un minuto antes te levanten una bilateral. Dentro del mundo de la diplomacia es algo que no pasa, es algo grave”, planteó.

El periodista describió con detalle lo que ocurrió en el encuentro en la Casa Blanca: “La propia oficina del presidente Milei difundió algunas escenas que parecen más de una visita guiada que de una reunión bilateral entre dos presidentes, allí con Trump mostrándole a la delegación argentina los detalles, incluso hasta de decoración, según relatan algunos, hasta jactándose de que él había participado en la decoración del Salón Oval. Digo, parecía más una visita guiada que una bilateral entre dos presidentes”.

Y añadió: “Eso, desde lo estrictamente diplomático, falló y mucho. Después de lo declarativo, esto de tener que salir a explicar y pedirle después a la noche al propio Trump que saque una declaración vía redes sociales aclarando lo que había dicho antes, por eso todo salió mal. Salió mal desde lo diplomático, salió mal desde lo político económico y ahí es donde empieza el pase de factura”.